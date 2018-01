Forskningsoverlæge: Vi skal ikke tro på, at tobaksfirmaer vil hjælpe rygerne. Ingen virksomhed vil skyde sig selv i foden

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Politiken trykte 15.1. et debatindlæg skrevet af kommunikationschefen for et af verdens største tobakskompagnier, Philip Morris. Overskriften lød: ’Vi vil gerne hjælpe folk med at blive røgfri’ .

Det er nye toner, når et tobaksfirma udtaler, at vi bør gøre det nemt for rygere, der ønsker at stoppe, rent faktisk at holde op med at ryge. I sommer kunne man endda læse om selvsamme tobaksgigant, at den vil standse sit salg og betale folk for at stoppe. Før vi finder lommetørklædet frem, fordi vi er så rørte over Philip Morris, er det nok klogt at tænke sig om. Ingen virksomhed vil skyde sig selv i foden ved at opfordre til minimeret salg af deres produkt.

Der er ikke skyggen af bevis for, at Philip Morris er ved at lukke ned for salg af almindelige cigaretter – tværtimod. Tobaksfirmaet udvider markedet for salg af almindelige cigaretter, specielt i udviklingslande, de bekæmper restriktioner med alle midler, de bekæmper regeringerne i lande, der prøver at regulere salg af cigaretter (f.eks. Uruguay), og de har gang i voldsom lobbyisme.

Dette er ikke påstande, men et indblik i, hvad der foregår bag tæppet i en industri, der altid har bedraget offentligheden. De såkaldte The Philip Morris Files er tilgængelige for offentligheden, og er man træt af krimier, så er det et gysende godt alternativ.

Nu satser Philip Morris, ud over at fortsætte med at fremme salget af gode, gamle smøger, på at få flere produkter på hylderne. Og det er dem, de nu promoverer i dette debatindlæg. Philip Morris har slået sig sammen med Swedish Match og sælger nu også snus. Philip Morris sælger også e-cigaretter og har udviklet et produkt, hvor tobak opvarmes elektronisk, de såkaldte Iqos, og flere produkter er på vej.

Philip Morris påstår, at disse produkter er nærmest uskadelige, f.eks. påstås det, at helbredsskaden kan reduceres med 95 procent ved brug af Iqos. Vi har foreløbig kun en lille viden om skaden ved disse produkter, men der er ingen tvivl om, at den påståede enorme reduktion af helbredsskade overhovedet ikke er sand.

Sverige og Norge har lav andel af rygere og fremhæves ofte af tobaksindustrien som forbilleder, hvor brug af snus har medført fald i rygning og dermed i helbredsskade. Ingen fortæller dog om, at det kun er mændene, der har brugt snus, og at det samme fald i rygning er set hos kvinder, uden at de har brugt snus – samt at mange stater i USA med højt snusforbrug også har meget høj andel af rygere.

Cigaretter er ikke bare et hyggeligt nydelsesprodukt. Vi taler om det mest skadelige lovlige produkt på markedet, der slår hver anden bruger ihjel

Der er ikke evidens for, at snus er et godt rygestopmiddel; faktisk faldt en tobaksindustridrevet lodtrækningsundersøgelse så dårligt ud, at de undlod at publicere den. Baseret på næsten tyve studier, der fulgte rygere over tid, fandt man, at rygere, der brugte e-cigaretter, havde mindre sandsynlighed for at være røgfri ved opfølgning sammenlignet med rygere, der ikke brugte dem. Endelig forekommer der meget hyppigt et dobbeltbrug af f.eks. snus og e-cigaretter og rygning – en win-win situation for tobaksindustrien.

Disse dobbeltbrugere har oftest endnu sværere ved at holde op med at ryge end de, der ’bare’ ryger. Interne industridokumenter har også vist, at tobaksindustrien er klar over, at der er radon (radioaktiv stråling) i cigaretter, og at der frigives skadelige partikler fra filtre. Men de har fravalgt at handle på dette, selvom der findes metoder til det. Fjernelse af radon ville nemlig mindske rygernes afhængighed og dermed true salget. Salg vejer tungere end rygernes helbred.

Det er også værd at lægge mærke til, at kommunikationschefen skriver, at ’alligevel ønsker en stor del af rygerne ikke at stoppe ’. Når 3 ud af 4 rygende danskere siger, at de gerne vil holde op med at ryge, så er det næppe en stor andel af rygerne, der ikke vil stoppe. Sandheden er nemlig, at de fleste rygere fortryder, at de begyndte at ryge, og allerede i gymnasiet og på erhvervsskolerne har godt 3 ud af 4 rygere prøvet at holde op.

Når Philip Morris’ kommunikationschef skriver det modsatte, er det meget usandsynligt, at han ikke kender tallene. Men han vil gerne bluffe læserne/politikerne til at tro, at de fleste rygere ikke ønsker at stoppe. Lad os derfor slå det fast med syvtommerssøm: De allerfleste rygere er kede af at ryge og ønsker at holde op, og de fleste er også lede og kede af at være afhængige. De vil ikke slippe ud af afhængigheden ved at skifte til et andet produkt med lige så meget nikotin i.