Direktør og stifter af Saxo Bank: Vi har behov for at regulere kryptovalutaer for samfundets, forbrugernes og miljøets skyld

Bitcoin, kryptovalutaer og blockchain rykkede i 2017 fra internettets afkroge ud i mainstreamen.

Det skorter bestemt heller ikke på artikler om kursbevægelserne – fra det opløftende ’Bitcoin fortsætter kursridt’ over det nedslående ’Bitcoin falder voldsomt’ til de håbefulde og inspirerende ’Vi kunne være blevet rige og ’Lukas tjente 36.000 kroner på bitcoins, men nu tror han mere på valutaens kusiner’.

For langt de fleste danskere er kryptovalutaer langtfra det oplagte førstevalg til placering af opsparingen

Timingen kunne nærmest heller ikke være bedre for kryptovalutaerne: Økonomien bedres, renterne er lave, og der breder sig en erkendelse af, at aktiemarkederne nok er ved at toppe. Investorer jagter afkast, og hvad er mere fristende end en ny, lovende teknologi, som man dagligt kan læse om i aviserne?

Der kan ikke være tvivl om, at potentialet for kryptovaluater og især teknologien bag, blockchain, er stort. Men det er på tide, vi ser igennem guldfeberen og går mere kritisk til værks.

Markedet for kryptovalutaer er ureguleret, og gebyrer ved handel er oftest ekstremt høje og totalt uigennemskuelige. Samtidig har skattevæsenet endnu ikke afklaret, om kryptoafkast beskattes, om end man tidligere har tilkendegivet, at afkast ikke var skattepligtigt. Og endelig er energiforbruget til ’produktionen’ af kryptovalutaer enormt.

Det undrer mig, at vi ikke hører flere kritiske røster i forbindelse med så grundlæggende kritikpunkter. Hvordan kan vi acceptere, at man helt kan slippe for beskatning af kryptogevinster?

Står man tidligt op, smører de politisk berømte madpakker og møder på arbejde, napper skattevæsenet gerne mere end halvdelen af lønnen. Skulle man formaste sig til at investere nogle af de resterende penge i virksomheder og understøtte vækst og jobskabelse, så beskattes man med 27 eller 42 procent af afkastet.

Køber man en kryptovaluta og sælger med gevinst, lader skattesatsen til at være 0 procent. Det er svært at følge logikken, og det gør ikke meget for at overbevise os om, at vores skattesystem er retfærdigt indrettet. Skatterådet kigger ganske vist på, om man skal ændre praksis, men reaktionstiden fra politikere og skattemyndighederne må simpelthen være hurtigere. Verden bevæger sig hurtigere end nogensinde, og det er ikke nok at begynde beskatningen så sent i guldfeberen.

Praksis, som den er i dag, giver et stærkt skatteincitament til at hoppe på nye, umodne investeringsmuligheder, hvor risikoen er utrolig stor.

Den finansielle sektor skal leve op til en meget lang række krav og – meget ofte – fornuftige forbrugerbeskyttelsestiltag. Men kryptoland er fortsat i høj grad ureguleret. Gebyrerne er høje og uigennemskuelige – ofte over 10 procent for at købe og sælge. Og vilkår for handel er endnu mere uigennemskuelige; får man en fair pris, eller sætter udbyderne egne interesser først?

Vi skal ud af skyttegravene og i stedet tale om, hvordan vi vil regulere handel med kryptovalutaer

Det er lidt ironisk, at det nye direktiv MifiDII trådte i kraft i begyndelsen af 2018. Det stiller en række meget detaljerede krav til banker og finansielle institutioner for blandt andet at sikre, at kunder bliver tilstrækkelig oplyst om risici og gebyrer, samt at markedsføring er passende og retvisende.