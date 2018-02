Henrik Marstal: Din nye roman er en museumsgenstand, Morten Sabroe

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Der er noget i gang, men du ved ikke, hvad det er – gør du, Morten Sabroe? Nej, jeg behøver ikke at anføre nærmere, hvem jeg parafraserer her. Det ved du så udmærket godt.

Jeg har gjort mig en del tanker om det store interview, som Politiken lavede med dig i lørdags i anledning af din nye roman, '32 centimeter'. Men jeg har tænkt mindre på, hvad du sagde, end på hvorfor du rent faktisk sagde det.

Du tilhører en lille, svindende elite, der bestyrkes i at have meget til fælles med hinanden: I er mænd, I er vestlige, I er hvide, I er intellektuelle, I er kunstnere, I er midaldrende eller ældre, I har jeres på det tørre, hvad angår kulturel, økonomisk og/eller social kapital, I er heteroseksuelle – jeg fristes til at sige: helt enormtheteroseksuelle – og så har mange af jer bygget en kunstnerisk identitet op på at kredse om relationen mellem kvinder og mænd, et emne som I vender tilbage til igen og igen.

Sjovt nok har de mandlige hovedpersoner i jeres værker desuden ofte en påfaldende lighed med jer selv, men altid I en yngre og endnu mere potent version. Desuden bekender I jer til den grundantagelse, at jeres seksuelle og seksuelt relaterede evner og indsigter skaber så eminent vigtige energier på planeten jorden, at den nærmest ikke ville kunne eksistere uden.

Det er derfor, I føler jer særligt kaldede til at beskæftige jer med manden som heteroseksuelt væsen, sådan som du selv gjorde det med din forrige roman 'Libido' fra 2013 og med din aktuelle roman.

Sådanne mænd har fandtes før. Ikke mindst 1900-tallets anden halvdel vrimlede med dem: Perioden var en ren svir for de mandlige forfattere, malere, konceptkunstnere, sangskrivere, filminstruktører og manuskriptforfattere, der utrætteligt udlevede deres fascination af kvinden i deres værker, og ikke holdt sig tilbage for at gøre det på måder, som kompromitterede hende, fordi det mere handlede om at redegøre for hende som seksualobjekt og som legitim genstand for eget begær, end som menneske, som subjekt, som ligeværdig.

Men det er ikke længere sæson for mænds grænseløse fascination af kvinden som seksualobjekt snarere end som menneske. Det kan ses af, at det traditionelle kvindesyn hos dig og andre igen og igen bliver udfordret og kritiseret, ikke blot af kvinder, som er trætte af at blive seksualiserede i én lang uendelighed, men også af mænd, der er trætte af at se deres kønsfæller optræde som komplet kvindebesatte individer.

Som om der ikke var vigtigere ting at forholde sig kunstnerisk til i verden i dag, eller som om der ikke var mere interessante måder for mænd at forholde sig til kvinder på.

Og når du så sidder i et stort anlagt interview som i Politiken i lørdags – hvor du endda er på forsiden af avisen – med masser af tid og plads til at udbrede dig om kønsdebatten, bliver den uheldige timing kun alt for tydelig.

For ligesom så mange andre mænd af din støbning har du været vant til selv at sætte dagsordenen som kunstner. Du har som medlem af eliten lært, at det var dine problemer og dine perspektiver på verden, der først og fremmest var vigtige. Men det er ikke længere dem, der er relevante, men derimod et helt kvindekøns og mange mænds problemer med den traditionelt mandlige måde at opfatte det på.