Israelsk professor: Ansvarlig finansiering fremmer fred

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Efter en pinlig afsløring har Udenrigsministeriet stoppet deres støtte til en ngo med det uskyldige navn 'Women’s Affairs Technical Committee' (WATC). Gruppen har godkendt navngivning af et kvindecenter efter Dallal Mughrabi, en terrorist som myrdede 38 israelere, heraf 13 børn.

Konfronteret af regeringen afviste WATC at fordømme eller afslutte sit engagement med centret. I modsætning til, hvad der blev hævdet af aktivisterne Michael Ben-Yair og David Harel i et indlæg på politiken.dk fra 30. januar, var WATC-sagen ikke »en lille episode«.

I de sidste 12 år er over 70 millioner kroner gået fra den danske staten til en håndfuld organisationer, der hævder at fremme palæstinensiske menneskerettigheder, men i stedet engagerer sig i politiserede og ofte farlige, voldelige fortællinger.

De fleste europæiske donorregeringer, inklusive Danmark, har ringe mulighed for at undersøge, hvad pengene faktisk bruges til, især når de tildeles af en tredje part. Danmark finansierede jo et sekretariat i Ramallah, som valgte at støtte 24 organisationer uden detaljeret oversigt fra donorerne. Derfor kommer nogle midler til organisationer, der fremmer åbenlyst had for jøder, ansporer til vold eller retfærdiggør terrorangreb mod civile ved at renvaske det som 'populær modstand', støtter en enstatsløsning med udslettelse af staten Israel, og i nogle tilfælde blev grundlagt eller ledet af personer, med forbindelser til en EU-listet terrororganisation.

Der er ingen ulemper ved, at der bliver kastet mere lys på en så vigtig del af regeringens arbejde

Sådanne aktiviteter tjener ikke til at beskytte menneskerettighederne, men forårsager alvorlig skade på menneskerettighederne af både israelere og palæstinensere og hindrer mulighederne for fred i Mellemøsten.

Fordi WATC havde misledt donorerne, bestilte udenrigsministeren Anders Samuelsen primo juni 2017 en selvstændig dansk undersøgelse af samtlige 24 organisationer og sekretariatet. Støtten blev midlertidigt suspenderet indtil resultaterne var klare – i december 2017. Beslutningen blev, at Danmark fremover vil støtte færre ngo’er, og at de bliver underlagt »nye og strammere betingelser for modtagelse af dansk bistand« med en tæt opfølgning.

Det giver god mening for en ansvarlig regering at sikre, at udviklingsbistand støtter programmer, som er i overensstemmelse med danske værdier. Formentlig er der ingen der ønsker, at danske skatteydere understøtter aktiviteter, som modarbejder fred.

Ingen politiske partier vil argumentere imod rettidig omhu i tildeling af statsmidler eller imod gennemsigtighed og ansvarlighed i anvendelse af disse midler. Selv Folkekirkens Nødhjælp, som i mange år har finansieret mange af de samme grupper som regeringen, har også opfordret til større gennemsigtighed i statslige finansieringsbeslutninger. Der er ingen ulemper ved, at der bliver kastet mere lys på en så vigtig del af regeringens arbejde.