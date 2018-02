DSU-formand: Vi skal lave en Marshallplan for Afrika, og Socialdemokratiet bør gå forrest

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I mandags fremlagde Socialdemokratiet et samlet bud på en asyl- og integrationspolitik. Det er i sig selv glædeligt. Vi har brug for et balanceret og nuanceret svar på, hvordan vi både hjælper flere flygtninge, end vi gør i dag, og samtidig sikrer en succesfuld integration herhjemme.

Frederik Vad Nielsen Født 1994. Er forbundsformand for Danmarks Socialdemokratiske Ungdom, DSU. Frederik Vad Nielsen læser journalistik og arbejdslivsstudier på Roskilde Universitet. Han er tidligere politisk medarbejder i 3F Industrigruppen.

Det kræver først og fremmest massive investeringer i Afrika, så færre mennesker er nødt til at flygte og migrere fra kontinentet. Ellers bliver det meget svært at kontrollere tilstrømningen til Europa og Danmark. Her bliver Socialdemokratiet nødt til at hæve ambitionsniveauet.

Det er selvfølgelig et vigtigt skridt på vejen at fordoble bistanden til nærområderne og flytte penge på EU-budgettet fra landbrugsstøtte til Afrika-investeringer, men det er langtfra tilstrækkeligt.

Skal vi virkelig skabe en situation, hvor færre føler et brændende behov for at komme til Europa, taler vi om investeringer i et langt større omfang.

Vi bør derfor gå skridtet videre og etablere en egentlig Afrika-fond, som skal sætte helt nye standarder for, hvordan det internationale samfund kan bidrage til at udvikle det afrikanske kontinent.

Stabile lande syd for Middelhavet er forudsætningen for stabile lande nord for Middelhavet

Fonden skal tilrettelægge et 15-20-årigt investerings- og låneprogram, hvor vi støtter etableringen af den infrastruktur, der er nødvendig for at få privat kapital ind i Afrika, og stiller risikovillig kapital til rådighed for afrikansk erhvervsliv og iværksætteri. Det vil være et initiativ, som er direkte målrettet den private sektor, og som skal skabe et fundament for, at landene selv kan løfte sig.

Det skal samtidig stille klare krav til de regeringer, der ønsker at få en del af kagen. Det vil være en slags Marshallplan for kontinentet, der kan vise vejen i Europa og få andre lande til at bakke op. Hvis det virkelig skal gøre en forskel, kræver det enorme investeringer.

Derfor bør Danmark, sammen med andre rige nordeuropæiske lande, være villigt til at optage offentlig gæld og putte pengene ind i fonden. Vores nettogæld er stort set ikkeeksisterende, og vi har musklerne til at sende enorme engangsinvesteringer ind i opbygningen af effektive skattemyndigheder, erhvervsmiljøer og trafikal infrastruktur – også uden at vi skader vores egen økonomi.

Højrefløjen og dens økonomiske apostle vil sandsynligvis male fanden på væggen, men sandheden er, at Danmark har råd til at stable sådan en fond på benene. Vi bør faktisk stille os selv spørgsmålet, om vi har råd til at lade være. Med en beskeden gældsætning på den korte bane vil vi på den lange bane kunne skabe den stabile udvikling i Afrika, som er forudsætningen for, at flygtninge- og migrantstrømmen bliver langt mindre.

Især hvis vi lykkes med at få de andre nordeuropæiske lande med om bord. I EU eksistererder også en afrikansk hjælpefond, som EU’s stats- og regeringsledere så sent som i efteråret blev enige om at poste flere penge i. Alligevel bør Danmark samle de nordeuropæiske lande i et fælles initiativ, som kan spille op ad indsatsen i EU-regi.

Flere af de østeuropæiske lande har, siden flygtningekrisen eskalerede, modarbejdet fælles løsninger, og afvist krav om at tage ansvar for mennesker på flugt. Et nyt initiativ kan bruges til at lægge pres på disse lande om reelt at bidrage til en bæredygtig udvikling i Afrika, hvis de fortsat ønsker en svagere tilstrømning til Europa.

For de skandinaviske velfærdsstater kan en Afrika-fond være en fundamental brik i opbygningen af en politisk formel på, hvordan vi på den ene side kan hjælpe flest mulige mennesker, og på den anden side sikre, at de skrøbelige mekanismer i vores egen velfærdsmodel ikke udfordres for voldsomt. Det er vores samfund, der har mest gavn af, at folkestrømmene ikke udvikler sig hurtigt.

