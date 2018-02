Medlem af DR's bestyrelse: Politikere, der ikke respekterer DR’s ledelse, må selv finde pengene

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I sidste weekend blev medieverdenen rystet, da bestyrelsesformanden i DR, Michael Christiansen, indviede befolkningen i bestyrelsens og direktionens konklusion om, at vi nok skal finde ud af at reducere DR med 10 eller 12 procent – uden at det nødvendigvis betyder mediekoncernens død, eller at det kendte univers vil implodere.

Dennis Nørmark Født 1978. Antropolog, forfatter, foredragsholder og selvstændig konsulent. Han er medlem af Liberal Alliance og sidder blandt andet i DR’s bestyrelse udpeget af partiet.

Derudover gjorde Christiansen den nøgterne betragtning, at hvis det vitterlig er politikernes ønske, vil de politisk udpegede repræsentanter (inklusive undertegnede) naturligvis implementere disse nedskæringer ud fra så kyndige og nænsomme overvejelser som muligt.

Den udmelding burde ikke kunne overraske nogen.

Naturligvis skal den politisk udpegede bestyrelse implementere de sparekrav, som politikerne gør gældende i et nyt medieforlig. Det er en bunden opgave, og den løser vi naturligvis uden at brokke os.Styringen af DR er en underlig konstruktion, men sådan må det være, når man har et statsejet mediehus, der delvis skal fungere på markedsbetingelser, samtidig med at det kan tillade sig at tvangsindkræve sin finansiering fra borgerne. Det skal have en politisk overbygning, når det er ejet af borgerne, og borgerne gør deres holdninger gældende gennem det politiske system.

Men en uddelegering er og bliver en uddelegering, og når politikerne har sat disse rammer, må man stole på, at de politisk udpegede medlemmer kan stå for resten af de tunge beslutninger.

DR og vores programvirksomhed er blevet en populær profileringsplatform for politikere, der har brug for at tale om tv- og radioprogrammer – som vi jo alle har en mening om – frem for indviklede sager

Når det alligevel ikke fungerer helt så gnidningsfrit, som jeg beskriver det ovenfor, skyldes det, at denne ideelle opdeling mellem et rammesættende Folketing og en udførende og implementerende bestyrelse har vanskelige kår i en verden, hvor DR og vores programvirksomhed er blevet en populær profileringsplatform for politikere, der har brug for at tale om tv- og radioprogrammer – som vi jo alle har en mening om – frem for indviklede sager som betalingsbalancen, EU-direktiver eller obligatoriske måltal for konkurrenceudsættelse i kommunerne og andre dødkedelige og indviklede områder, som ingen almindelige borgere forstår sig på eller interesserer sig for.

Så er det langt lettere at tale om julekalendere, hestetransporter, direktørlønninger, danmarkshistorier, mangfoldighedskonsulenter og ’1864’. For alle har som bekendt en mening om, hvad de har set eller hørt i tv og radio. Og det er glimrende, om end næppe af afgørende betydning for nationens daglige drift og fremtidige overlevelse, at 11-årige Dicte har testet tørklæder i Iran på DR Ultra.

Det er med andre ord meget svært for mange politikere at lade DR være overladt til sine udpegede administratorer, når det giver så øjeblikkeligt udslag på deres opmærksomhedsbarometer at kommentere DR’s programmer og daglige drift.Problemet er blandt andet, at det ender med at så tvivl om DR’s politiske uafhængighed. Eksempelvis når gentagne bombardementer fra højrefløjen giver anledning til at tro, at en julekalender pilles af P1-fladen på grund af politisk damage control. Bare det, at man kan få mistanken, siger alt om, at politikerens adfærd efterhånden får folk til at tro, at vi reelt tilrettelægger programmer efter, hvem på Christiansborg vi skal undgå at blive uvenner med.

Men det største problem er, at det gør det svært at forvalte sit ledelsesansvar.

Hvad angår de varslede besparelser, er det fuldstændig i orden, hvis politikerne vil skære ned. Det er de i deres gode ret til, hvis det er det, som de mener, deres vælgere faktisk ønsker. Det kan de tilmed gøre på et informeret grundlag, da DR – under supervision fra eksterne konsulenter og revisorer – for nogle uger siden fremlagde vores bud på, hvad besparelser i den ønskede størrelsesorden ville betyde for det, som DR kan udsende for fremtiden.

Ud fra den meget åbne fremlæggelse kunne politikerne så give deres egne bud på, hvad DR skulle sende mindre af.

Meget få politikere valgte imidlertid at pege på, om det var de unge og børnene, vi skulle vende ryggen for fremtiden, eller vores koncertsal der skulle udliciteres. ’X Factor’ og ’Barnaby’ tilsammen kostede desværre ikke DR et trecifret millionbeløb at producere eller indkøbe. Der er heller ikke meget sparet ved at lukke en flowkanal og overføre den til nettet.