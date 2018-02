Studerende om skævvredet kønsdebat: Drenge kan, præcis som piger, være både skrøbelige og følsomme

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Piger har det som udgangspunkt sværere, lever under et større pres og lider mere under tårnhøje forventninger end drengene.

Sådan fremstår det i hvert fald, hvis man ser på den generelle samfundsholdning i dag.

Hvis jeg var en ung mand, ville jeg finde det overvældende konstant at skulle forholde mig til budskaber om, hvor seje, stærke og fantastiske skabninger det modsatte køn er, mens man selv blot er en potentiel kvindeundertrykker Mathilde Cosmus Pyndt Raun Østerbye

Som produkt heraf er der er opstået en både national og global kampagne, som forsøger at få verdens unge kvinder til at indse, at de kan alt, hvad de vil, og at piger er klodens sejeste skabninger med et utal af muligheder lige på nippet til at overtage verden.

Simpelthen fordi de er piger.

Dette massive fokus på de unge kvinder har dog medført, at de unge mænds udfordringer hverken anerkendes eller belyses.

Det har skabt en skævvredet debat, som er problematisk for begge køn, da unge kvinder anses som en generel gruppe af sårbare individer, der skal passes på og beskyttes. På den anden side skabes der ikke rum til, at unge mænd kan udvise sårbarhed eller usikkerhed.

Det er som udgangspunkt virkelig positivt, at der er opstået en bred forståelse for, at feminisme som begreb og fænomen hverken er forældet, irrelevant eller uvedkommende i dag. For som ung kvinde kan jeg sagtens genkende mange af de synspunkter og argumenter om, at jeg er en del af en gruppe i samfundet, der til tider kan være hårdt pressede på flere fronter.

Ligeledes har kvinder historisk set været undertrykt i et samfundsmæssigt og politisk perspektiv, og der er bestemt områder, som trænger til forandring. Dog anser jeg det som særdeles problematisk, at den unge generation af drenge, som ligeledes vokser op i et konkurrencesamfund og udsættes for et forventningspres, fuldstændig udelades af debatten.

Eller kun omtales for at understrege, hvordan pigerne gang på gang er ved at overgå dem på alle fronter. Ligestilling handler netop om, at kønnene skal være lige og have lige muligheder og ikke om, at kvinderne skal stilles lidt over mændene.

Derudover bliver nutidens unge mænd gjort medansvarlige for en generel og massiv kvindeundertrykkelse, som har rødder mange år tilbage. Fremstillingen af unge drenge som individer er både unuanceret og stereotyp og fyldt med klichéer. Det er derfor på tide at lade girl-bosserne med deres girlpower dele opmærksomheden og problemerne med deres mandelige medmennesker.

Jeg oplever, at der er en generel holdning om, at drenge hverken kan eller vil tale om følelser og desuden ikke tænker over ret meget generelt. Det er en konklusion, som mine veninder og jeg gang på gang er kommet frem til, når snakken er faldet på drenge.

Jeg undrer mig dog over, hvorfor denne ’sandhed’ er opstået, da det er en voldsom konklusion på så stor en gruppe mennesker. For drenge er ikke genetisk disponerede for ikke at ville eller kunne tale om, hvordan de egentlig går og har det, eller hvilke problemer der optager dem.

Når et udsagn gentages tilpas mange gange bliver resultatet ofte, at det til sidst bliver til en slags sandhed. At drenge har svært ved følelsesmæssige samtaler og ikke reflekterer over deres livssituation og udfordringer, er en samfundsbestemt holdning, der bestemt ikke hjælper drengene med at åbne op.