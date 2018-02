Overborgmester Frank Jensen: En sejlivet myte, at hovedstadsområdet er forbeholdt eliten

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Mange – ikke mindst borgmestre med ambition om at trække penge fra hovedstadsområdet og over i egne kommunekasser – står klar med historier om, hvordan hovedstadens gader flyder i mælk og honning.

I debatten om en reform af udligningen mellem de danske kommuner er der vokset nogle myter frem, som har meget lidt med virkeligheden at gøre. Det er giftigt for debatten, og i sidste ende undergravende for den solidaritet mellem landsdelene, som udligningen bygger på.

Ideen med systemet er, at der skal være et nogenlunde ensartet forhold mellem den kommuneskat, man betaler, og den kommunale service, man modtager. Uanset om man bor i Klitmøller, Kalundborg eller København. Den idé ligger helt i forlængelse af, hvordan jeg som socialdemokrat ser på vores solidariske velfærdssamfund. Derfor støtter jeg, at vi har et retfærdigt udligningssystem. Men vi får ikke et bedre eller mere solidarisk system ved at strø om os med falske påstande. Derfor vil jeg her skyde nogle af de mest populære myter ned.

For det første kan man få det indtryk, at hovedstaden skovler penge ind via udligningsordningen. Det er faktuelt forkert. Faktisk forholder det sig sådan, at Folketinget i 2018 sender 13,2 mia. kr. væk fra hovedstadsområdet. Ser man kun på Københavns Kommune, afleverer vi i 2018 1,1 mia. kr., hvilket står i skærende kontrast til, at vi i 2007 modtog 700 mio. kr. fra udligningen. Det er en forskel, der er til at tage og føle på. Og det viser, at vores nuværende system virker – væksten i København har nemlig automatisk resulteret i, at der er flyttes flere penge ud i landet.

For det andet er det en sejlivet myte, at hovedstadsområdet er et smørhul forbeholdt eliten. Man behøver ikke have ventet mere end 5 minutter på toget på Københavns mangfoldige Hovedbanegård for at vide, at det ikke er rigtigt. Hovedstadsområdet rummer i dén grad høj som lav.

I 2017 husede hovedstadsområdet 7 af de 10 socialt mest belastede kommuner. København tilhører fortsat den fjerdedel af kommunerne i Danmark, der har det højeste socioøkonomiske pres (udtryk for befolkningens sociale sammensætning, f.eks. indvandrere fra ikkevestlige lande, børn i familier med lav uddannelse og personer med lav indkomst) ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet. Her er København på niveau med kommuner som Morsø, Bornholm og Vordingborg.

Hvis københavnerbydelen Bispebjerg med sine 55.000 indbyggere var en selvstændig kommune, ville den være landets næstfattigste og have den laveste middellevetid i Danmark. Vores by rummer sociale udfordringer, som vi naturligvis tager hånd om med største alvor – men at påstå, at de ikke eksisterer, er nonsens.

For det tredje påstås det, at hovedstadskommunerne har velfærdsoverflod, mens resten af landet er på stram hestekur. Realiteten er tæt på det modsatte. I København er vi de sidste 10 år vokset med 100.000 indbyggere, men uden at vores velfærdsbudgetter er øget tilsvarende. Det betyder, at vores udgifter til velfærdsservice som skoler, børnehaver og plejehjem pr. indbygger er faldet med ca. 5.100 kr. fra 2007 til 2017, så vi siden 2014 har ligget under landsgennemsnittet. København bruger altså mindre pr. indbygger end landsgennemsnittet. Også i hovedstadsområdet under ét har der i perioden været et fald i serviceudgifterne pr. indbygger.