Alternativet forsvarer nej til Sydhavnsmetro: Vi vil ikke kommercialisere og gældsætte København

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Alternativet valgte efter megen overvejelse som det eneste parti i Borgerrepræsentationen at stemme nej til udvidelsen af metroen til Sydhavn. Det har mødt en del kritik – blandt andet her i avisen.

Det fremføres, at det er svært at forstå, hvorfor Alternativet af alle stemmer imod grøn offentlig transport. Derfor vil vi meget gerne forklare vores bevæggrunde for vores nej.

Grunden til, at Alternativet sidste torsdag stemte nej til en yderligere udvidelse af metroen, var ikke, at vi er imod grøn transport, og vi er heller ikke kategorisk imod udvidelse af metroen.

Vi stemte nej for at rejse en debat om den store gældsætning af Københavns Kommune, som er forbundet med den enorme investering, som metroen nu engang er.

Vi stemte nej for at få belyst og diskuteret den udemokratiske og kommercielle tilgang til byudviklingen, som sker for at afdrage på gælden.

Vi stemte nej for at sætte fokus på, at der er alternative offentlige transportmuligheder som f.eks. letbane og BRT-baner (vejbaner kun til elbusser), som er langt billigere og tilsvarende grønne.

Hvis vi først kigger på gælden, så ville et ja til Sydhavnsmetroen også betyde et ja til at gældsætte byen og byens borgere med yderligere 9 mia. kr. og dermed øge den samlede gæld til lige knap 60 mia. kr., som primært ligger i Københavns Kommunes selskaber Metroselskabet og By & Havn.

Selskaberne er så forgældede, at man kan frygte, at de går konkurs, hvilket i værste fald vil betyde, at de københavnske skatteydere skal betale regningen. Lige nu oplever vi historisk lave renter, men hvad sker der, hvis renteniveauet stiger?

Byggegrunden bliver solgt så dyrt, at bygherrerne skal bygge høje huse med høje huslejer Niko Grünfeld (Å) og Fanny Broholm (Å)

Lad os så se på, hvilke konsekvenser gælden har for byudviklingen lige nu. Med den store gæld er kommunen afhængig af, at Københavns byggegrunde bliver solgt så dyrt som muligt af selskabet By & Havn, for at gælden fra metroen kan betales tilbage. Det resulterer i, at byggegrunden bliver solgt så dyrt, at bygherrerne skal bygge høje huse med høje huslejer, for at de kan få profit af deres køb.

Denne udvikling ser vi i områder som Ørestad og Nordhavn. Denne byudvikling kan på sigt betyde, at byen bliver så dyr at bo i, at det bliver en by for de få velhavende. Med en så stor gæld kan Alternativet frygte, at vi sælger ud af de demokratiske muligheder for at skabe en by for alle.

Og så til spørgsmålet om den grønne transport. Vi er selvfølgelig ikke imod solide langsigtede investeringer i den grønne omstilling. Vi ønsker dog at starte en debat om, hvorvidt der kunne være alternative transportløsninger, som er billigere og lige så grønne som eller endnu grønnere end metroen, som f.eks. letbane eller BRT-baner.

Først og fremmest er der enormt meget CO 2 -udledning forbundet med anlægsfasen af metroen grundet det store forbrug af beton. Dertil har metroen vist sig at tiltrække kun ca. 1 pct. bilister. Der har letbaner og BRT-baner den fordel at tage plads fra bilerne og hermed lede bilister over i offentlig transport samtidig med at være relativt CO 2 -lette i anlægsfasen i forhold til metro.

Dog er der et spørgsmål om kapacitet, som vi skal have yderligere belyst. Det er altid en afvejning af fordele og ulemper i valg af transportform, og Alternativet ser det som en stor ulempe, at metroen er så dyr, at vi får en kommerciel byudvikling.