Socialdemokrat i Københavns Borger-repræsentation: Alternativets metromodstand forhindrer et grønt København

De seneste årtier har København rejst sig fra at være en slidt og forurenet storby til at være forrest i klimakampen og en magnet for det gode liv. En vigtig delaf den forandring er investeringen i et metrosystem i høj klasse, som flytter mere end 60 millioner passagerer hvert år.

Derfor vil det være stærkt for Københavns grønne omstilling at fortsætte med at udbygge metroen. Noget, alle med undtagelse af Enhedslisten har været enige om hele vejen.

Men nu melder en ny metromodstander sig på banen. Alternativet valgte nemlig som det eneste parti i Borgerrepræsentationen at stemme nej til at føre metroen til Sydhavnen.

Partiet, der havde grønt håb printet med selvlysende skrift på deres valgplakater, ønsker nu at stoppe den udvikling, der i mere end 25 år har betydet, at vi i København er blevet flere og flere, der bor sammen på en mere og mere grøn måde. I 1992 var vi 465.000, mens vi i dag er 135.000 flere. Københavns indbyggertal er de seneste 25 år vokset med, hvad der svarer til Esbjerg Kommune.

Selvfølgelig er det dyrt at investere i metro, men det er dyrere at lade være

Og prognoserne siger, at vi om mindre end 15 år vil være yderligere 115.000 københavnere.

Vi står derfor med mindst tre store udfordringer for fremtidens København. For det første skal vi skabe plads til alle de mennesker. For det andet skal vi sørge for, at de har et sted at bo, helst uden det kun bliver de allerrigeste, der har råd til det. For det tredje skal vi finde ud af at bo sammen på en måde, hvor vi ikke smadrer kloden.

En af løsningerne har været - og er - at bygge metro og sammentænke Metroen med byens udvikling, så vi skaber en række nye kvarterer, hvor folk ikke behøver at købe en bil for at bo. Men også at binde byen bedre sammen med kollektiv transport, så det hele ikke sander til i biler.

Hvis ikke vi bygger flere boliger, så stiger presset på dem, der er i forvejen. Så stiger priserne meget mere, end de gør i forvejen, og vi får i stedet en betalingsmur om København, hvor det kun er dem med flest penge, som kan komme til at bo i byen. Derfor holder vi fast i, at 25 procent af de nye boliger, vi bygger, skal være almene.

Men samlet set er det salg af byggegrunde, som betaler for nye metrolinjer. Så byudviklingen hænger sammen. Når der kommer flere københavnere, så kommer der også mere metro. Derfor er det helt sort, at Alternativet for nyligt stemte nej til at bygge den nye metroforbindelse til Sydhavn.

Vi redder ikke kloden med kødfrie dage og bæredygtige kondisko. Vi redder kloden med kedelige kollektive systemløsninger, som koster investeringer. Fjernvarme, metro, central affaldssortering, systematisk byfornyelse og opkvalificering af klimaskærme i bygninger, for bare at nævne et par stykker.

Selvfølgelig er det dyrt at investere i metro, men det er dyrere at lade være. Vi skal forholde os til den gæld, som vi binder København til - det gør vi også - men det her handler også om den store gæld. Den gæld, vi opbygger til fremtidige generationer ved at indrette os på en måde, som belaster klimaet alt for hårdt.