Studerende efter brud med kæresten: Sociale medier fyldte mit tomrum

De sociale medier er blevet beskyldt for meget – at skabe et urealistisk kropsideal, give de unge ondt i selvværdet og at vise vores liv som et glansbillede.

Meget af det er sikkert rigtigt nok, men de sociale medier kan også have en positiv effekt på vores liv, i hvert fald på mit.

For halvanden måned siden gik min kæreste over tre år og jeg fra hinanden. Jeg gik fra at have en at dele min hverdag med til at være alene, og ikke mindst bo alene.

Med sociale medier er man aldrig alene. Der er altid nogen at dele sine tanker, følelser og indskydelser med

Jeg er en meget selskabelig person, som har brug for at have folk omkring mig, og jeg har aldrig boet alene.

Derfor var jeg enormt nervøs for pludselig at skulle være single. Ja ligeud sagt var jeg faktisk enormt bange for at blive ensom.

Men det blev jeg ikke. Og det kan jeg naturligvis i høj grad takke mine venner og familie for. Men jeg vil faktisk også takke de sociale medier. For de reddede mig fra ensomhed.

For i stedet for at sige godmorgen til min kæreste, sendte jeg en godmorgen-snap-besked ud i den snapchatgruppe, jeg har med mine veninder, og få minutter senere kom der en håndfuld søde godmorgensnaps tilbage.

I stedet for at vende dagens op- og nedture med kæresten om aftenen gjorde jeg det med min veninde over Facebook.

Når jeg pludselig fik en sjov indskydelse, og der ikke var nogen herhjemme at dele den med, så delte jeg det på min mystory på Instagram i stedet, og som regel fik det et par sjove kommentarer tilbage.

Ligesom min ekskæreste var de sociale medier der altid for mig. Når jeg ikke lige var omringet af venner, var jeg det alligevel gennem de sociale medier.

For med sociale medier er man aldrig alene. Der er altid nogen at dele sine tanker, følelser og indskydelser med. Man er hele tiden tæt på mennesker uden rigtigt at være sammen. Netop det har gjort, at jeg ikke har følt mig ensom efter mit brud med min ekskæreste.

For selv når søndagens ensomhed rammer mig, kan jeg altid hoppe ind i de sociale medier, og så føler jeg mig pludselig ikke så alene længere.