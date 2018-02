Advokat til Qvortrup og TV3: I bør overlade magtudøvelsen til politiet

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Selvfølgelig skal forsøg på overtrædelse af straffelovens forbud mod seksuelt samkvem med mindreårige så vidt muligt forhindres!

Men når tv-hold udfører politiarbejde som i TV3’s programserie ’Børnelokkerne’, opstår der væsentlige retssikkerhedsmæssige betænkeligheder, som ikke hører hjemme i en retsstat.

Det er politiets opgave at forebygge, efterforske og forfølge strafbare forhold. Politiet har derfor også fået en række beføjelser og kan blandt andet anholde personer, som med rimelig grund mistænkes for et strafbart forhold.

Privatpersoner har også adgang til at foretage civil anholdelse, men lovovertræderen skal snarest muligt overgives til politiet, og den pågældende må alene tilbageholdes, men ikke afhøres eller andet i den dur.

I ’børnelokkerne’ bliver der foretaget en række civile anholdelser af personer, som har reageret på falske personprofiler af 13-årige piger. Mændene tager initiativ til at mødes med pigerne med henblik på sex, men når de dukker op, bliver de i stedet mødt af programmets vært, Henrik Qvortrup, et tv-hold og en vagtmand, som foretager den fysiske del af anholdelsen.

Det er selvfølgelig positivt, at disse mænd stoppes, men anholdelsen foretages af personer, som ikke har den nødvendige politimæssige træning i at vurdere, hvornår en anholdelse er påkrævet, eller til at udføre anholdelsen med den fornødne ro og besindighed.

I et retssamfund er det politiets opgave at sikre overholdelsen af landets love, og selvtægt accepteres ikke

Dokumentaren er også på andre måder betænkelig, hvad angår retssikkerheden. F.eks. får Qvortrups samtaler med de anholdte personer hurtigt karakter af ulovlig afhøring, som ovenikøbet foregår, mens personerne er underlagt fysisk magtanvendelse, og det hele filmes.

Samtidig forsinkes sigtelsestidspunktet, hvilket har betydning for den anholdtes retsstilling. Blandt andet skal politiet inden en afhøring informere en sigtet person om retten til ikke at udtale sig, og den sigtede kan kræve en advokats tilstedeværelse.

Det er også retssikkerhedsmæssigt betænkeligt, at dokumentarudsendelsen indeholder oplysninger om de anholdte personers alder og erhverv mv., som sammen med optagelser af mødestedet og deres statur (alene ansigtet er sløret) kan føre til identifikation af de pågældende.

Hermed afskæres deres mulighed for at forblive anonyme, og der sker en udhuling af reglerne om politiets tavshedspligt og domstolenes adgang til senere at træffe beslutning om f.eks. navneforbud.

I et retssamfund er det politiets opgave at sikre overholdelsen af landets love, og selvtægt accepteres ikke. Det forhindrer ikke journalister og tv-hold i at udføre research og afsløre strafferetlige lovovertrædelser, men magtudøvelsen bør overlades til politiet.

Det er derfor retssikkerhedsmæssigt problematisk, når et tv-hold udnytter retsplejelovens særlige bestemmelse om civil anholdelse til at foretage planlagte systematiske anholdelser i underholdningens navn.