Somalisk blogger: Stop den systemiske stigmatisering af dansk-somaliere

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Dansk-somaliere er den minoritetsgruppe herhjemme, der bliver set mest ned på. Vi er bundskraberne i popularitet i dette samfund, og til tider virker det som om, at familien Danmark bare gerne vil af med os i en fart.

Inger Støjberg og co har i hvert fald travlt med at smide os ud. I 1997 skabte et folkevalgt folketingsmedlem stor debat, da han foran rullende kameraer ytrede: »Somalierne skal hjemsendes nu. Om det så sker med en faldskærm på ryggen, vil ikke genere mig«.

Dette er dog ikke det grimmeste, der er sagt om os, og det er heller heller ikke den sidste grove kommentar.

Vores 'dårlige' ry forfølger os, uanset hvad vi gør. Vi er underdogs og outsiders, og når vi endelig optræder i mainstream-medierne, så er det altid med noget negativt.

Vi bliver opfattet som en minoritetsgruppe, der ikke kan integreres, ikke har et arbejde, ikke kan dansk og som overhovedet ingen indflydelse har i samfundet.

Men hvorfor er der konstant hetz mod os dansk-somaliere? Hvordan endte vi her?

De fleste dansk-somaliere kom til Danmark i 90’erne pga borgerkrigen og har, ligesom palæstinenserne, haft en masse traumatiske oplevelser med i bagagen. Vi kom altså hertil som flygtninge og har med vores mørke hudfarve skilt os mere ud end de fleste andre 'fremmede'.

Med vores farverige kulør og anderledes klæder har vi altid været symbolet på 'det fremmede' og den 'farlige' religion Islam

Desuden har den ældre generation af dansk-somaliere haft en tendens til at holde sig væk fra den generelle debat og været anonyme medborgere. At blande sig i den offentlige debat og have en stemme var ikke noget, man gik op i - desværre.

Med vores farverige kulør og anderledes klæder har vi altid været symbolet på 'det fremmede' og den 'farlige' religion Islam. At mobbe dansk-somalierne har derfor altid været nemt, fordi vi stikker så meget ud.

Jeg har på egen krop for nylig mærket racismen igen og har både fået at vide, at jeg skulle »skride hjem« og »få mig et arbejde«. Begge ting blev råbt af kvinder med etnisk dansk baggrund, der mente, at det havde de ret til uden at vide noget som helst om mit liv eller min person.

Hvad de kvinder ikke vidste er, at jeg rent faktisk er født på Rigshospitalet i 1981. At jeg, da de råbte efter mig, var på barsel med min lille søn, og at jeg har en uddannelse. Faktisk er min søn halvt dansk og hans rødder kan spores tilbage til en stor herregård på Fyn. Men de så ikke andet end min mørke hudfarve og mit krusede hår og besluttede, at jeg måtte være en byrde for samfundet og ikke dansk (nok).

Jeg er ingen haj til at analysere de tal, der viser, at en stor gruppe af dansk-somaliere er på offentlige ydelser. Der er andre, der klogere end mig, som kan modargumentere med andre tal. Men det, jeg kan, er at fortælle, at der lige nu er en stor generation af unge dansk-somaliere, der er i gang med at gøre op med den statistik. De har bestemt ikke lyst til at være en del af en negativ statistik. Der er en markant bevægelse i gang på uddannelsesinstitutionerne landet over.

De arbejder benhårdt for at ryste fordommene og det dårlige image af sig, fordi de så gerne vil vise, at de er bedre end det

I modsætning til den ældre generation, der ikke havde de rette kvalifikationer og ofte ikke fik lært sproget godt nok, så er de unge aktive medborgere, der kan og vil selv. De arbejder benhårdt for at ryste fordommene og det dårlige image af sig, fordi de så gerne vil vise, at de er bedre end det dårlige ry, der har fulgt deres forældre, og som nu også følger dem.

I sidste uge fik en gruppe unge dansk-somaliere nok. De begyndte at bruge hashtagget #SomaliskBerigelse på de sociale medier for at stoppe stigmatiseringen af især dansk-somaliske kvinder. Hashtagget er et svar på Dansk Folkepartis kampagne: »Er de fleste somaliske kvinder en byrde eller berigelse for det danske samfund?«.

Desuden har Facebook-siden SomaliskBerigelse på blot få dage fået over 4.500 følgere. Formålet med siden er at portrættere og dokumentere dansk-somaliske kvinder, der bidrager positivt til det danske samfund.