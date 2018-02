Peter Skaarup om byrde eller berigelse: Det er bedre, at de er hjemme i Somalia end i Danmark. Jo hurtigere, jo bedre

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Siden Dansk Folkeparti forleden på de sociale medier delte en lille illustration med det tidsaktuelle - men erkendt: meget ligefremme - spørgsmål om, hvorvidt somaliske kvinder uden danskkundskaber og hvor kun to af hver ti arbejder for de penge, de får, er en byrde eller en berigelse, har politiske modstandere svælget i forargelse.

Integrationsordførerne fra Socialdemokratiet og Enhedslisten, Mattias Tesfaye og Johanne Schmidt-Nielsen, har skruet sig helt op og forsøger at få debatten afsporet og til at handle om Dansk Folkepartis 'tone i debatten' i stedet for det åbenlyst relevante:

Hvad er svaret på spørgsmålet om byrde eller berigelse. Flere debattører fra Alternativet har istemt og lader som om, de er ved at kvæles i forargelse. Flere aviser har også givet plads til artiklerne om netop forargelsen. Men hvor er artiklen om problemets kerne?

Siden TV2 afslørede, at en række somaliske kvinder, de havde mødt i Vollsmose, ikke arbejdede og ikke kunne dansk - til trods for ophold her i landet i mange år - har både somaliere og, især, Dansk Folkepartis politiske modstandere, forsøgt at så tvivl om dels TV2's journalistiske ordentlighed, dels Dansk Folkepartis adkomst til at spørge danskerne, om de mon synes, at den slags indvandrere er en byrde eller en berigelse.

Et simpelt spørgsmål. Og svaret står jo enhver frit for. Hvis Socialdemokratiet i et forsøg på både at lyde som strammere og alligevel fremstå runde og milde kan argumentere for, at de somaliske kvinder er en berigelse, så kom frisk, jeg vil vente spændt på at høre, hvori berigelsen består.

Johanne Schmidt-Nielsen behøver vi ikke vente på. Hun har til alle tider argumenteret stædigt for, at alt fra palæstinensiske kirkebesættere til syge udlændinge, der ikke er flygtninge, bør have betalt ophold her i kongeriget.

Det kan man jo mene. Det mener hun og Enhedslisten så. Men det mener Dansk Folkeparti og jeg ikke.

En omfattende undersøgelse fra Finansministeriet har blotlagt, at ikke-vestlig indvandring hvert år koster danskerne et stort milliardbeløb. Således kostede det alene i 2015 danskerne mindst 36 milliarder kroner at forsørge folk fra Palæstina, Syrien, Irak, Afghanistan og en række andre lande - og ja, også Somalia.

Ind imellem skændes vi i Folketinget, så det brager, om vi mon har råd til bedre ældreomsorg, flere senge til psykiatriske patienter, hurtigere kræftbehandling og den slags efter min opfattelse meget relevante ting. Forhandlinger om nogle millioner mere til det ene eller det andet kan tage dage. Ikke mindst, fordi vi lige undervejs skal høre Liberal Alliance råbe, at Dansk Folkeparti sjakrer med økonomien, fordi vi vil sikre syge, ældre og udsatte og ikke sænke topskatten.

Her taler vi om en regning på 36 milliarder kroner! 36.000.000.000. Hvert år!

Den regning bliver ikke mindre, kun større, indtil vi tager os sammen og får færre udlændinge ind og flere ud.

Somaliske kvinder, der har valgt at være her i årevis uden at gide at lære dansk, så man kan forstå et simpelt spørgsmål, og som ikke bestiller noget, men lever af alle andres penge, er en byrde, ikke en berigelse

Det går det for trægt og for langsomt med. Regeringen er for langsom, og trods fine ord og flotte udspil går Socialdemokratiet åbenbart også mere op i 'tonen i debatten' end truslen mod Danmark.

Og for en ordens skyld, hvis en enkelt eller to skulle være i tvivl, så er mit svar:

Somaliske kvinder, der har valgt at være her i årevis uden at gide at lære dansk, så man kan forstå et simpelt spørgsmål, og som ikke bestiller noget, men lever af alle andres penge, er en byrde, ikke en berigelse.

Det er bedre, at de er hjemme i Somalia end i Danmark. Jo hurtigere, jo bedre.