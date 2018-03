Seniorforsker i OK18-analyse: En ordentlig løn til lærere er godt for alle

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Overenskomstforhandlingerne mellem den danske regering og de offentligt ansatte er netop brudt sammen; en storkonflikt truer. Uenigheden handler blandt andet om lærernes løn og arbejdsvilkår.

De danske lærere ville juble, hvis de blev betalt relativt lige så godt som deres kolleger i fattige lande. Set i et globalt perspektiv er danske folkeskolelærere ikke specielt godt lønnet, viser en spritny opgørelse fra Center for Global Development i Washington.

Det illustrerer et paradoks. Social status er tæt forbundet med økonomisk formåen. Hvor danske lærere førhen var relativt højtlønnede og respekterede personer i lokalsamfundet, er de nu en forholdsvis lavtlønnet gruppe med dertil hørende lavere social status. I takt med at et land bliver rigere, oplever folkeskolelærere en social deroute.

I fattige lande har skolelærerne således stadig den relativt højere løn og højere status, som danske kolleger engang havde.

Verdens bedst lønnede lærere arbejder i Den Centralafrikanske Republik. Tabellen illustrerer det globale mønster, at folkeskolelærere i fattige lande – relativt set – er meget bedre lønnet end lærere i rige lande. Målestokken er den gennemsnitlige lærerløn delt med bnp per indbygger.

Måske afspejler de relativt høje lønninger i fattige lande en stor mangel på skolelærere

Selvfølgelig er det ubestrideligt, at danske skolelærere får meget højere lønninger målt i kroner og øre end deres etiopiske kolleger. Men relativt set i forhold til indkomsterne i de to lande, er danske lærerlønninger beskedne. De ligger 30 procent over løngennemsnittet mod næsten 700 procent i Den Centralafrikanske Republik og Etiopien.

Danske lærerlønninger er dog relativt højere end i vore nordiske nabolande.

Forklaringerne er flere. Måske afspejler de relativt høje lønninger i fattige lande en stor mangel på skolelærere. Ifølge Unesco er der kun én faguddannet lærer per 140 elever i Den Centralafrikanske Republik og 100 i Etiopien.

Lærermanglen skyldes hurtig befolkningstilvækst og store fremskridt i, hvor mange børn, der kommer i skole. I Afrika syd for Sahara er andelen steget fra 41 procent af en årgang i 1960 til 100 procent i 2010.

Også Danmark har dog en vis mangel på lærere. Den skyldes blandt andet deres arbejdsforhold og relativt lave lønninger, som gør rekrutteringen sværere, og at mange søger jobs uden for folkeskolen.

En anden forklaring på de høje lærerlønninger i fattige lande er, at lærere i offentlige skoler er godt organiseret. Typisk tjener de i gennemsnit betydeligt mere end ansatte i private skoler – undtagelsen er de private eliteskoler, men disse er få.

Analyser fra flere lande viser ingen klar sammenhæng mellem lærernes løn og elevernes læring. Denne observation, koblet med de globale sammenligninger, får Verdensbanken og andre donorer til at anse lærerne i fattige lande for at være både overbetalte og dårlige undervisere. Hvorfor så ikke erstatte lærerne med billigere arbejdskraft gennem storstilet privatisering af folkeskolerne – og ved at indføre ny læringsteknologi?, foreslår de.

Mange analyser verden over viser, at gode lærere – selv når de ikke betales bedre end de dårlige – alligevel har afgørende indflydelse på læring

Resultatløn er også deres på dagsorden: Hvis eleverne scorer højere i tests, skal læreren belønnes kontant. Noget for noget.