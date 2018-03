Forhandlingsledere: Vi beklager ulejligheden, men vi har ikke noget valg

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Alle offentligt ansattes organisationer har varslet en konflikt, der kan begynde 4. april. Vi beklager ulejligheden, men vi har ikke noget valg. Vi bliver nødt til at sige fra og vise arbejdsgiverne, at vi ikke vil acceptere flere forringelser.

De ansatte kan ikke presses mere, og vores fælles velfærd kan ikke holde til, at vi skaber et B-arbejdsmarked, hvor vi ikke kan tiltrække dygtige og engagerede ansatte, fordi arbejdsvilkårene er for dårlige. Det er på tide, at vi investerer i den offentlige sektor og i de dedikerede ansatte, der hver dag arbejder for at få den til at hænge sammen. Det er på tide, at politikerne begynder at se medarbejderne som en ressource, der kan være med til at sikre kvalitet i den offentlige velfærd i stedet for en udgift, der skal minimeres i et regneark.

Det er desværre regnearkstankegangen, vi er blevet mødt med fra arbejdsgiverne i forhandlingerne om nye overenskomster for alle offentligt ansatte. Vi bliver stillet over for krav om forringelser som udgangspunkt for forhandlingerne. Vi skal aflevere eksisterende rettigheder ved døren, inden vi kan gå i gang med at forhandle. For arbejdsgiverne handler overenskomstforhandlingerne om at skære i den offentlige sektor ved at forringe offentligt ansattes vilkår.

Vi står sammen om at fortælle arbejdsgiverne, at de ikke kan spille os ud imod hinanden

For os handler forhandlingerne om at sikre vores medlemmers vilkår, så de kan være med til at sikre kvalitet og udvikling af den offentlige sektor.

Lærere og undervisere har foreslået at lave en arbejdstidsaftale med arbejdsgiverne, som giver dem regler, der svarer til det, alle andre offentligt ansatte har. En lang række ansatte i både stat, regioner og kommuner kan ikke få sikret den betalte spisepause, som Finansministeriet gennem udtalelser har sået tvivl om, og de risikerer dermed at blive sat 2,5 timer op i arbejdstid uden ekstra løn, og alle offentligt ansatte får at vide, at deres løn er løbet fra de private, og at der er et løngab, de skal betale tilbage.

Derfor har over 100 organisationer, der repræsenterer samtlige offentligt ansatte, lige fra overlægen til renovationsarbejderen, pædagogen og fængselsbetjenten, i fællesskab varslet konflikt i både kommuner, regioner og staten.

Vi er ikke ude på at genere danskerne. Fordi det er jer, vi arbejder for til daglig, og det er jer, der gør, at vi elsker vores arbejde. Vi udtager ca. 10 procent af vores medlemmer til strejke. Men det kommer stadig til at kunne mærkes, og det bliver ikke sjovt. Hverken for de ansatte eller for borgere, patienter eller brugere.

Vi vil helst undgå konflikten. Vi vil helst finde en løsning. Men det skal være en løsning for alle. Vi vil gerne lave en løsning, der sikrer, at offentligt ansatte også får del i den vækst, der er i økonomien lige nu. Vi kræver ikke en lønfest, og vi kræver ikke astronomiske lønstigninger, sådan som arbejdsgiverne forsøger at udlægge det. Vi kræver bare, at de 800.000 danskere, der har et arbejde i den offentlige sektor, også mærker fremgangen i økonomien og får lønstigninger, der følger udviklingen i resten af samfundet.

Vi har alle sammen oplevet nedskæringer i den offentlige sektor. Vi har alle sammen fået at vide, at det er nødvendigt at vise mådehold, når riget fattes penge. Men nu er situationen en anden, og vi har en regering, der gang på gang fortæller danskerne, at krisen er overstået. Manglende investeringer i den offentlige sektor og dens ansatte kan ikke længere undskyldes med dårlig økonomi. Det, vi oplever nu, er en manglende vilje til at sikre gode løn- og arbejdsvilkår til landets offentligt ansatte.

Vi vil gerne lave en løsning, der sikrer, at den offentlige sektor fungerer. Stort set alle offentlige områder har oplevet et stigende pres og stadig dårligere arbejdsmiljø. Hænderne bliver færre, og vilkårene forringes konstant.