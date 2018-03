Flora Ghosh: Mordet på Kim Wall var spektakulært. Men mænds dødsensfarlige ejerfornemmelser over kvinder er ikke

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Ubåden, raketten og søværnets involvering gør muligvis ubådssagen unik, men det er selve forbrydelsen ikke.

Alt for mange kvinder i Danmark rammes af vold, der kan blive fatal. Derfor er der også en vis symbolik i, at retssagen imod Kim Walls formodede morder indledes den 8. marts, på Kvindernes Internationale Kampdag. For kampen mod dødsvold mod kvinder er langtfra vundet endnu.

Alene når det kommer til vold fra en partner eller en tidligere partner, er den kønslige slagside enorm. Omkring hvert andet drab, der begås på en kvinde i Danmark, er et partnerdrab. Og ifølge Justitsministeriet er mere end fire ud af fem partnerdræbte kvinder, hvilket er et meget højt tal sammenlignet med de fleste andre lande.

Taler vi vold begået mod kvinder af en gerningsperson udenfor de nære relationer, er det ligeledes svært at overse et meget usundt kvindesyn. Det kan ramme alle, men volden har en massiv social slagside. Det er vold begået af mennesker, der mener, at offeret skylder dem noget. Penge, opmærksomhed, sex eller andet.

Her er det især sårbare og udsatte kvinder med begrænset netværk og endnu mere begrænsede handlemuligheder, der rammes. Det gælder særligt de kvinder, der er hjemløse og bor på herberg eller sover på en sofa hos bekendte.

Men alle kvinder kan rammes af denne vold - også journalister på arbejde.

På mit arbejde, LivaRehab – rehabiliteringscenter for mennesker med skadevirkninger fra prostitution, vold og seksuelle overgreb, møder vi begge grupper af voldsofre. 78 procent af de kvinder, der kommer hos os, har været udsat for incest eller seksuelt overgreb, inden de fyldte 15 år.

Fælles for dem er, at volden går langt dybere end de blå mærker, arrene på kroppen, den nedsatte hørelse, skader fra seksuelle overgreb eller cigaretmærket på armen. Vold fra partnere, tidligere partnere og kunder hos mennesker i prostitution, bordelejere, bander eller rockere ridser sig nemlig langt ind i sindet og kan traumatisere og lamme et menneske mange år frem i tiden.

Først og fremmest skal vi være bedre til at give disse voldsofre den bedste hjælp. Både akut og på længere sigt. Men hvis vi skal forebygge, at den slags vold overhovedet sker, så bliver vi nødt til at se på voldsudøvernes kvindesyn og besiddertrang.

For det er jo det, der er hovedproblemet her: At nogle mener, de kan eje et andet menneske og behandle det efter forgodtbefindende. Endog bestemme om den person skal leve eller dø.

Politiinspektør og efterforskningschef Bent Isager-Nielsen har engang udtalt, at han vurderer, at »mere end halvdelen af alle drab på kvinder bliver begået af en jaloux mand«.

Men bruger vi ordet jalousi i volds- og drabssager, så taler vi samtidig om et menneskesyn, hvor man kan føle sig berettiget til at råde over et medmenneske (i reglen en kvinde). Det kan føre til, at visse mænd dermed også føler, at de har ret til at begå forbrydelser, hvis tingene ikke går, som de ønsker det. Og det er nøjagtigt den samme mekanisme, som vi kalder æresdrab, når gerningspersonen har en anden kulturel baggrund end dansk.

Men forskellen er altså minimal. Ikke mindst for offeret. Uanset om vi kalder forbrydelsen ære eller jalousi, så dækker det over ejerfornemmelser over kvinder.

Det er snart kvindernes kampdag. Lad os kæmpe for, at dette dødsensfarlige kønssyn sendes hen, hvor det hører til: På historiens losseplads.

Vi har ikke brug for flere overfyldte krisecentre, ikke brug for flere kvinder der skjuler kvælningsmærkerne bag højhalsede sweatre, ikke flere ubådssager og ikke flere grimme, gruopvækkende historier om besidderisk kvindevold.

Det skal være slut!