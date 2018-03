Kriminalforsorgsforeningen: Ghettoplanen vil spænde ben for integrationen

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Er det overhovedet regeringens reelle intention at integrere folk fra andre lande i det danske samfund? Eller er der, når alt kommer til alt, i virkeligheden tale om, at man siger et og gør noget helt andet?

Ghettoudspillet og særligt det element, at der udløses dobbelt straf, bidrager kun til at øge afstanden mellem os med uddannelse og arbejde og dem, der står udenfor og kigger ind på det gode selskab.

Forskellige ministre og repræsentanter fra regeringen har ellers forsøgt at fortælle os, at vi kan være helt rolige, og at udspillet bygger på allerede kendte retsprincipper. Men når jeg læser det, er det alene på overfladen, at det minder om visitationszoner, vejarbejde og vold mod offentligt ansatte, som er nogle af de eksempler, der er blevet anvendt i forsvaret for forslaget.

For der er noget mere grundlæggende og langsigtet på spil, som handler om den afstand, der er til den fattigere del af Danmark. Tidligere gik vi i højere grad i de samme skoler, sportsklubber og foreninger. Nu bor vi adskilt, kender ikke hinanden, ser, møder og mærker ikke hinanden.

På den baggrund bliver det let at have meninger om andre og måske endda i bedste mening stille politiske forslag, som berører samfundsgrupper, man ikke har den mindste berøring med og indsigt i. Vi opbygger ret let fjendebilleder af dem, vi ikke kender, og derfor accepterer vi lettere indgreb, som de andre må tåle – helt uden at de er taget med på råd, og helt uden at vi ved noget om, hvad der virker.

Vi ved, at der allerede er en ringere valgdeltagelse i udsatte boligområder. Vi ved, at deres deltagelse i forenings- og kulturlivet er mindre end gennemsnittets. Vi ved, at det af indlysende årsager er den fattigste del, der trækker mest på social- og sundhedsvæsnet.

Den adfærd forstærkes af at føle sig udenfor og føle sig fattig. Det betyder, at denne befolkningsgruppe har større risiko for at tage impulsstyrede beslutninger om at drikke for meget alkohol, tage stoffer, se en serie i stedet for at læse lektier og stjæle den nye iPhone i stedet for at spare op til den.

Betyder det, at folk i bunden af de sociale hierarkier er dummere end dem i toppen? Nej. Den amerikanske psykologiprofessor Keith Payne har undersøgt dette, og han peger på, at enhver, der har masser af ressourcer til rådighed, vil opføre sig langsigtet. Men oplever den samme person at befinde sig i en mangelsituation, vil han eller hun handle mere kortsigtet. Intelligensen er den samme, kun situationerne er forskellige.

Ser vi statistisk på det, vil mennesker, der oplever, at de har ressourcer nok, tænke og handle mere langsigtet. De tager uddannelse, passer godt på deres helbred, venter med at få børn, til de har fundet den rigtige partner, og de vil også i højere grad være i stand til at undlade kriminelle handlinger. Mangler de derimod ressourcer, prioriterer de øjeblikkelig behovstilfredsstillelse.