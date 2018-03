Økonom: Regeringen kan ikke straffe sig ud af ghettoproblemer

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Regeringen er kommet med et omfattende ghettoudspil. Alle erkender, at der er problemer i udsatte boligområder – og at der skal drastiske midler i anvendelse. Men der er langtfra enighed om midlet.

Der er to måder at ændre boligområderne på. Det ene er at straffe sig igennem. Den anden er at give folk noget, som de ikke vil miste, f.eks. arbejde, tryghed, samvær og vejledning.

Det at kriminalisere pjæk, manglende sprogkendskab m.m. vil føre socialpolitikken flere hundrede år tilbage

Noget tyder på, at regeringen mest af alt har set på strafmetoden: nedrivning og salg af almene boliger, afvisning af opskrivning til almene boliger, fordobling af straffe i særlige områder, de ikke kan lide, halvering af kontanthjælp, stopprøver i børnehaveklasserne, mulighed for fængselsstraffe til lærere, pædagoger og socialrådgivere, der ikke foretager nødvendige indberetninger til kommunerne osv.

Problemet er, at der ikke er meget, der peger på, at man kan forbedre bolig- og leveforholdene i en ghetto ved alene at gøre familierne endnu mere fattige, end de er i forvejen, eller lave sociale indsatser ved hjælp af tvang.

Spørgsmålet er desuden, om ghettolisterne skader mere, end de gavner. For resultatet bliver, at alle er kede af at bo et sted, som alle er ude efter. Det er kun de ressourcesvage, der bliver tilbage, mens de ressourcestærke flytter, så snart de ser deres snit til det. Og var det ikke det omvendte, regeringen ønskede?

Det er direkte fejlagtigt at sige, at der er stilstand i ghettoerne. Vi hører, at beboersammensætningen er den samme i dag som for ti år siden, at de er uden arbejde, på overførselsindkomst og har en kriminalitetsrate over gennemsnittet.

Men det, man glemmer i denne ligning, er, at der ikke er tale om de samme mennesker. De ressourcestærke er flyttet, og nye ressourcesvage er flyttet ind.

Regeringens udspil består af 22 forskellige tiltag, der kan opdeles i 4 hovedgrupper:

Fysisk nedrivning og omdannelse af udsatte boligområder. Grundlæggende en god idé, men man skal være opmærksom på, at det er lejerne i den almene boligsektor, der via Landsbyggefonden kommer til at betale hele gildet. Man skal også være opmærksom på, at der bag de gode intentioner kan ligge en skjult dagsorden om totalt at afvikle den almene boligsektor som en alternativ boligform. Mere håndfast styring af, hvem der kan bo i udsatte boligområder. Styring skal der til, men her er det vigtigt at få afklaret, hvor de udstødte bliver. Man skal også passe på, at man ikke får fattiggjort en hel befolkningsgruppe. Det løfter hverken levevilkår eller tryghed i de udsatte boligområder. Styrket politiindsats og højere straffe skal bekæmpe kriminalitet og skabe mere tryghed. Mere nærpoliti og håndholdt boligsocialt arbejde er vejen frem. Ulighed for loven er derimod med til at skabe modborgerskab frem for medborgerskab, samtidig med at kriminaliteten bare holder flyttedag. En god start på livet for alle børn og unge. Ingen kan være uenige i den målsætning, men det sker ikke ved øget straffeindsats, måske bortset fra forældrestaf for børns genopdragelsesrejser. Det at kriminalisere pjæk, manglende sprogkendskab, manglende fagprofessionel indberetning m.m. vil føre socialpolitikken flere hundrede år tilbage. Det minder i al for høj grad om fortidens fattiggårdstankesæt, hvor der blev skelnet mellem værdigt og ikkeværdigt trængende.

Så regeringen skal endelig holde fast i ambitionerne om at fjerne ghettoer og parallelsamfund, men finde en anden værktøjskasse.