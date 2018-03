Sociolog og forfatter Aydin Soei: Politikerne undergraver deres egne værdier for at løse et problem, de selv har pustet op

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Ungdomskriminaliteten i ghettoerne er faldende. Flere unge i de udsatte områder er under uddannelse, og mange års boligsocialt arbejde er begyndt at manifestere sig i fremgang. Det er sociolog og forfatter Aydin Soeis korte karakteristik af de ghettoer, som regeringen i denne uge tog livtag med, da otte ministre for rullende kameraer i Mjølnerparken i København præsenterede 22 forslag, der skal fjerne ghettoerne fra danmarkskortet inden 2030.

Men planen bygger på fejldiagnoser og indeholder dårlig medicin, lyder Aydin Soeis konklusion:

»Det mest opsigtsvækkende er, at regeringen her gør op med basale demokratiske principper som lighed for loven for at gennemføre en politisk dagsorden. Det er kontroversielt, fordi det er en liberal regering, som gør op med liberale rettigheder ved at gøre folks bopæl til den centrale faktor. Dette er det mest vidtgående forslag, jeg hidtil har set. Hænderne er langt nede i tvangskassen, og jeg har ikke kunnet finde andre lande i Europa, der går lige så vidt. Danmark er mig bekendt endda det eneste land i den vestlige verden, hvor staten officielt rubricerer områder som ghettoer og anbringer dem på en liste. Når jeg taler med udenlandske forskere og socialarbejdere, ryster de på hovedet, når de ser danske ghettoer, for deres størrelse og problemer er intet sammenliget med lignende områder i Frankrig og i USA«.

Men er det ikke en farlig relativisering af et problem, som faktisk er alvorligt i Danmark, når man måler på kriminalitet og tryghed? Der vil jo altid være et sted, hvor det står værre til end i Danmark.

»Problemet er, at politikernes karakteristik og problematisering af ghettoerne ikke passer med den udvikling, vi ser i disse boligområder. Jeg er som sociolog bekymret for, at en unøjagtig diagnose, hvor hele boligområder bliver gjort til et kollektivt problem, også gør det vanskeligt at lave gode løsninger. Det, der bedst kan retfærdiggøre, at man griber ned i tvangskassen, er kriminalitet. Handlinger, der skaber utryghed i samfundet, og som i yderste konsekvens også gør skade på dine medborgere.

Da ghettolisten blev lanceret i 2010, levede 25 ud af 29 ghettoområder så at sige op til regeringens eget kriminalitetskriterium. I dag er det 2 områder ud af 22, fordi kriminaliteten er faldet støt de sidste 10 år. Uddannelsesniveauet er til gengæld steget. Derfor får man indtrykket af, at regeringen sparker åbne døre ind, og at man i processen begrænser nogle danske liberale værdier, som er med til at sikre sammenhængskraften – oven i købet med det argument, at man vil redde netop sammenhængskraften«.

Lang venteliste til Mjølnerparken

Siger du, at regeringen simpelthen sælger ud af fundamentale principper for at løse et problem, der allerede er ved at blive løst?

»Jeg frygter, at politikerne undergraver deres egne værdier og principper for at løse et problem, som de selv har pustet op, for hvis du kigger på udviklingen i disse boligområder, så går det fremad, og mange af punkterne i denne ghettopakke er unødvendige, for det er initiativer, som kommuner og boligselskaber allerede har gang i«.

Hvilke punkter taler du om her?

F.eks. at kommuner ikke må anvise kontanthjælpsmodtagere til ghettoer, og hvis kontanthjælpsmodtagere flytter dertil, skal de trækkes i ydelsen. Langt de fleste områder på denne ghettoliste ligger i landets store byer, hvor der er boligmangel. Hvis du tager Mjølnerparken, hvor regeringen holdt sit pressemøde, er der en meget lang venteliste for at komme til at bo der. Jeg har selv stået skrevet op til en bolig i den forening, og der var flere års ventetid, og det er nærmest umuligt at få en bolig i et af disse områder, hvis man er på kontanthjælp. Hvilken forskel gør det så at true med at trække i kontanthjælpen for at holde folk ude? I de områder, hvor beboersammensætningen har ændret sig til det bedre, skyldes det ofte, at kommunerne allerede er holdt op med at anvise boliger til kontanthjælpsmodtagere«.