Søren Pind: Uddannelserne skal matche samfundets kompetencebehov

I Danmark prioriterer vi uddannelse højt, for uddannelse er fundamentet for viden og velstand. Uddannelse skal bringe os sikkert ind i fremtiden, og derfor skal uddannelserne være gearet til fremtidens behov. Regeringen har derfor lanceret nye målsætninger for de videregående uddannelser.

Vi har gennem mange år haft en målsætning om, at 60 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. Det mål er nået, og det er vi stolte af. Det høje uddannelsesniveau har været med til at løfte vores samfund.

Vi skal fortsat uddanne mange i Danmark, men regeringen vil mere end det. Vi vil have nogle af verdens bedste uddannelser.

Ifølge McKinsey vil teknologi automatisere op mod 40 procent af de samlede arbejdstimer i Danmark. Vi skal derfor have blik for, om Danmark stiller med de rette kompetencer, så vi kan klare os godt i en omskiftelig verden. Her spiller de videregående uddannelser en afgørende rolle.

Tre nye målsætninger skal sætte retningen. For det første: Høj faglighed. De studerende skal have et stort læringsudbytte, der fremmer ånd, viden og kritisk sans. Jeg er optaget af at styrke og måle kvaliteten i vores uddannelser, og at vi har uddannelser på et højt fagligt niveau, hvor de studerende har gode undervisere og fagligt inspirerende miljøer.

Ånd, viden og kritisk sans er vigtigt, fordi fremtidens arbejdsmarked kræver, at man kan omstille sig og løbende tilegne sig nye færdigheder. Vi skal mestre de egenskaber, som maskinerne ikke kan overtage. De studerende skal f.eks. lære at være nysgerrige og kritiske over for den information, de møder. Det får man brug for i fremtidens job. Og så skal vi uddanne hele mennesker, der kan tage aktivt del i det samfund, de lever i.

For det andet: Tæt sammenhæng mellem de videregående uddannelser og samfundets kompetencebehov nu og i fremtiden. Flere studerende skal i fremtiden finde job i den private sektor. Det skal institutionerne tænke ind i uddannelserne. I dag mangler virksomhederne f.eks. softwareudviklere, ingeniører og erhvervsøkonomer.

Vi skal derfor optage flere studerende inden for områder, hvor der er brug for det. Det må ikke være mangel på kvalificeret arbejdskraft, der bremser Danmarks udvikling. Vi må heller ikke uddanne til arbejdsløshed, og derfor skal flere nyuddannede hurtigt i job.

For det tredje: En veluddannet befolkning med mange år på arbejdsmarkedet. Det er stadig afgørende, at mange tager en videregående uddannelse. Regeringens ambition er, at mindst 50 procent af de 30-årige skal have afsluttet en videregående uddannelse, og størstedelen skal gennemføre deres uddannelse på normeret tid.

Samtidig er det et mål, at andelen af 30-årige med en videregående uddannelse skal øges i alle landets regioner, så virksomheder i hele landet får adgang til kvalificeret arbejdskraft.

Med de nye målsætninger vil regeringen skabe en fælles retning for vores uddannelser, som peger mod det arbejdsmarked og den virkelighed, vi går i møde. Målsætningerne er langsigtede sigtelinjer for de videregående uddannelser og skal indgå aktivt i arbejdet med området.

Målsætningerne skal geare os til fremtiden – til gavn for den enkelte studerendes fremtid og for vores fælles fremtid.