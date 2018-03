Filmfolk i fælles opråb: Dansk film er afhængig af, at DR og TV2 fortsat laver film

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Der er meget i spil, og der er meget på spil i de medieforhandlinger, som skydes i gang, så snart kulturminister Mette Bock og resten af regeringen kommer med deres udspil til medieforliget.

Diskussionen har indtil nu handlet uhørt meget om DR og størrelsen på DR’s budget. Det er kun interessant, da det jo er penge, der driver værket – men det er meget lidt visionært, og vi mener, det er langt vigtigere og mere interessant at tale om det, der skal komme ud af pengene. Og det er for eksempel danske film.

Derfor, kære politikere, der lige om lidt skal strikke det næste medieforlig sammen: Bevar filmforpligtelsen hos de to public service-institutioner DR og TV 2, og bevar dermed et konkurrencepræget filmmiljø, flere indgange til filmstøtten og et bredt udbud af gode, danske film.

Det er en vigtig del af DR og TV 2’s public service-forpligtelser at engagere sig i dansk film, dokumentar og talentordningen New Danish Screen. Forpligtelsen betyder, at stort set alle film, der produceres i Danmark, er sikret bred distribution i kraft af, at en tv-station har engageret sig.

Samtidig betyder forpligtelsen, at der er flere indgange til at lave dansk film end blot via Det Danske Filminstitut – og dermed øges blandt andet mangfoldigheden i filmudbuddet. Samtidig er der konkurrence mellem DR og TV 2 om at få de bedste film.

Forpligtelse på 130 mio. kr. giver investeringer i 66 filmprojekter om året.

I den nuværende aftale 2015-2018 er TV 2 og DR hver især forpligtet til at bruge 65 mio. kr. på dansk film hvert år. Konkret investerer TV 2 og DR qua filmforpligtelsen tilsammen i omkring 66 spille-, kort- og dokumentarfilm om året (opgjort 2014-2016). De investerede beløb har gennem årene spændt fra 10.000 til 3 mio. kr. – og pengene går til alt fra manuskriptudvikling til decideret produktionsstøtte.

For os at se er den forpligtelse en af de grundlæggende årsager til, at der i en lind strøm præsenteres fremragende, mangfoldige, danske film i biograferne og hjemme i stuerne. De seneste opgørelser fra 2016 viser, at filmforpligtelsen har givet os for eksempel disse film fra DR:

’Den utrolige historie om den kæmpestore pære’, ’The Square’ og ’De sidste mænd i Aleppo’ – og disse fra TV 2: ’Iqbal og Superchippen’, ’Gud taler ud’ og ’Amy’s vilje’.

Derfor er det os magtpåliggende, at den forpligtelse bevares, også i det næste medieforlig. Og i det tilfælde, at regeringen lykkes med at sælge TV 2, er det os magtpåliggende, at filmforpligtelsen hos stationen fastholdes – også efter et salg og et eventuelt videresalg efter det.

I det store puslespil, producenterne lægger, når de skal skaffe finansiering til en film, er DR og TV 2’s penge uundværlige. Og filmforpligtelsen skærper konkurrencen mellem DR og TV 2 om at få fat i de bedste film. Dermed højnes kvalitet og mangfoldighed i filmudbuddet, ligesom filmforpligtelsen giver hele Danmarks befolkning adgang til at se filmene.

Hvis ikke tv 2 og dr fortsat er forpligtet til at hjælpe dansk film frem, frygter vi, at udviklingen går i stå, og at et af de vigtigste samlingspunkter i danskernes liv – de danske spillefilm og dokumentarfilm – kommer til at lide under det.