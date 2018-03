BUPL: Ghettoplanen er fuld af mistillid til lokal ledelse

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Regeringens ghettoudspil indeholder blandt andet forslag om, at højst 30 procent af børnene i en daginstitution må være fra de såkaldte ghettoområder. Børn fra omkringliggende områder må ikke anvises institutioner, der ligger i ghettoområder. Børn under et år, som kommer fra ghettoområder, skal tvangsindskrives i daginstitutioner.

Udspillet lægger desuden op til en skærpet mulighed for straf til fagprofessionelle med ledelsesansvar, der risikerer op til et års fængsel, hvis de ikke underretter rettidigt.

Alt i alt en række forslag, som griber ind i de pædagogfaglige lederes i forvejen indskrænkede ledelsesrum. Forslaget kommer til at spænde ben for vores mulighed for at skabe velfungerende daginstitutioner med en pædagogisk praksis, der passer til de udfordringer, der er i det enkelte lokalområde. Udspillet lægger desuden op til en overvågningskultur, som vi ikke tidligere har set i Danmark.

Lederne i daginstitutionerne vil med dette udspil komme til at bruge rigtig meget tid på at sikre, at de lever op til de skærpede vilkår for at drive institution i de områder, hvor behovet er allerstørst. Samtidig skal lederne have frygten for straf og fængsel, hvis de begår fejl, hængende over hovedet.

Lederne skal have frygten for straf og fængsel, hvis de begår fejl, hængende over hovedet

Ledernes tid kunne være langt bedre brugt på at bedrive faglig ledelse tæt på de børn, forældre og pædagoger, det drejer sig om. Ledernes tid skal bruges på at vurdere aktuelle udfordringer, finde løsninger i samarbejde med pædagoger og forældre og sætte retning for det pædagogiske arbejde. Vi ønsker at skabe daginstitutioner af høj kvalitet, hvor vi er i tæt samarbejde med lokalsamfundet. Regeringens forslag om diktat og straf ødelægger muligheden for det samarbejde.

Regering har nedsat en Ledelseskommission, som har til opgave at pege på, hvordan vi sikrer offentlig ledelse af høj kvalitet. Ledelse, der løfter kvaliteten i den offentlige sektor. Kommissionen er ikke færdig med arbejdet endnu, men der er sluppet nogle anbefalinger ud. Blandt andet vil kommissionen anbefale, at offentlige ledere skal have et bredere ledelsesrum til at bedrive ledelse tæt på medarbejdere og brugere. Mindre tid med administration og mere fokus på faglig ledelse tæt på kerneopgaven.

Jeg forventer, at regeringen vil bruge anbefalingerne fra den Ledelseskommission, som den selv har nedsat, i det videre arbejde med at udvikle god ledelse i den offentlige sektor. Men når jeg bliver i tvivl, skyldes det, at elementerne i regeringens ghettoudspil er i direkte modstrid med det, Ledelseskommissionen vil anbefale.

Central styring af lokale udfordringer, diktat om, hvordan og hvilke børn der skal indskrives i dagtilbud, mistænkeliggørelse af både pædagoger og ledere og mistillid til vores dømmekraft, faglighed og engagement er ødelæggende for det pædagogiske arbejde.

Derfor er min opfordring til regeringen klar: Drop ghettoudspillet og lyt til Ledelseskommissionen og de pædagogfaglige ledere.

Noget skal gøres for at undgå parallelsamfund og ghettodannelse, men det, regeringen foreslår, er ikke den rette vej. Vi bidrager gerne til dialogen og arbejdet med at løse velfærdsudfordringerne uden brug af pisk og straf.