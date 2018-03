Pædagog: Jeg kan ikke forstå, at jeg skal udstilles som en, der kun vil tage og ikke give

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Klokken er 04.15, og jeg er allerede i gang med dagen. I bussen på vej til arbejde kan jeg mærke, hvor trist, træt og vred jeg er over, at minister Sopie Løhde og co. ikke anerkender mig og min virkelighed, men fremstiller mig som en, der bare vil tage og ikke give.

Jeg er pædagog i en børnehave, og på min stue er vi tre kolleger og 21 skønne børn i alderen 2,8-5 år. Jeg står med et meget stort ansvar hver dag. 21 meget aktive små væsner, der er alle vegne, og som skal guides, støttes, trøstes, udvikles, trives, have det sjovt og indgå i relationer og dialog og lære om demokrati og om, hvordan man navigerer i livet. Der er også børn imellem dem med kroniske sygdomme, hvor det kan få fatale følger, hvis ikke der passes godt nok på.

Der er mange børn, der har nogle udfordringer, som kommer tydeligere til syne under det daglige pres, og som derfor kræver noget ekstra hjælp for at få de samme muligheder for trivsel og udvikling som andre. Disse børn gør vi også vores allerbedste for – for at bryde den negative sociale arv – det er jo sådan, vores samfund er. Men så er det også, at mine arme ikke er længere og ikke kan nå hele vejen rundt, for jeg bliver presset af dårlige normeringer og manglende hænder.

Forældre afleverer deres børn til mig hver dag, og jeg ved, de er trygge ved mig, men citronen bliver konstant presset mere. Opgaver oppefra, fra folk, der har mange gode ideer til, hvordan jeg skal arbejde, men ikke har indsigt i, hvad det i virkeligheden vil sige – om det er realistisk og hænger sammen.

Opgaver uden tid til samme, ingen tid til forberedelse, og i bedste fald bliver mit fravær blandt børnene erstattet af en uuddannet vikar, som i almindelighed gør, at mine kolleger står alene, og det er stadig mig som uddannet pædagog, der står til ansvar og skal nå hele vejen rundt.

Jeg har givet af mig selv hele dagen og forsøgt at få enderne til at mødes

Når jeg så sidder i bussen på vej hjem igen, er det, at jeg igen mærker min krop og falder i søvn. Jeg har givet af mig selv hele dagen og forsøgt at få enderne til at mødes, og jeg går meget sjældent hjem med følelsen af at have nået det hele. Det eneste, jeg forsøger at ’tage’, er tiden til at gøre mit arbejde så godt, som jeg kan.

Jeg kan ikke forstå, at jeg skal udstilles som en, der kun vil tage og ikke give, for det er ikke min virkelighed. Jeg oplever til gengæld, at jeg arbejder hårdt, og det kan jeg også mærke i kroppen, idet den efter 23 år i faget, 16 år i vuggestue og 7 år i børnehave, er godt nedslidt.

Så er det, at jeg savner anerkendelse. For efter at have givet, hvad jeg har, af mig selv i så mange år, skal jeg arbejde, til jeg bliver 69, hvilket kan være en udfordring i dette fag med det daglige arbejdspres, der er.

Vi skal blive længere på arbejde, men realiteten er, at enten ansætter man ikke det grå guld som arbejdskraft på grund af deres alder, eller også er man simpelthen for nedslidt til at arbejde og lider under diverse slitage-skavanker. Man giver ikke de ældre plads på arbejdsmarkedet.

Så er det, at jeg åbenbart igen ’tager’. Det må være dejligt med seniordage, så man stadig kan passe sit arbejde, men dem vil Sofie Løhde og co. også tage. Så hvis jeg er rigtig heldig, at der bliver nogle tilbage, kan jeg begynde at tage dem, fra jeg er 65 år.

Jeg har en veninde, der er på det private arbejdsmarked. Hun er lige fyldt 50 år og har allerede fået to seniordage – og tjener i øvrigt det dobbelte af, hvad jeg gør – men jeg er jo åbenbart kun fokuseret på at tage.Der sammenlignes hele tiden mellem det offentlige og private arbejdsmarked, og især den betalte frokostpause er en varm kartoffel.

Jeg har på papiret 29 minutters betalt ’frokostpause’, men jeg skal stå til rådighed, og det skal jeg love for, at jeg gør; ud for at hjælpe børn af med tøj, der er tisset i, tørre numse, hjælpe børn, der lige er vågnet fra lur, hjælpe børn, der er kommet til skade, modtage telefonopkald og handle på samme – kort sagt – det er sjældent, at jeg sidder ned i 29 minutter og holder pause, og det er sjældent, at det er på et fast tidspunkt.