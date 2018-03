Niko Grünfeld: Kultur kan hjælpe på ondt i livet

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Der er sket en voldsom stigning i andelen af danskere, der har ondt i livet.

En ny rapport fra Sundhedsstyrelsen, omtalt her i avisen 6.3., viser således, at hele 623.000 danskere har ondt i livet. Og det er alt, alt for mange.

Vi er i gang med at udvikle et samfund, der på mange måder er usundt for mennesker.

Vi bør derfor ændre nogle af vores grundlæggende strukturer og veksle konkurrencesamfundet til et samfund med fokus på balance.

Kunst og kultur kan her give svar på en række af de problemstillinger, vi møder som mennesker. Og kultur kan bidrage til såvel forebyggelse som behandling gennem fokuserede kulturforløb.

Vi ved nemlig, at kultur har en positiv indvirkning på lidelser som stress, angst, depression og demens. Og den viden bør vi bruge.

Jeg bilder mig ikke ind, at en tur i teatret får den stressramte tilbage på arbejds-markedet

I kommunerne Aalborg, Vordingborg, Nyborg og Silkeborg kører man forsøg med ’Kultur på recept’. Her er omkring 200 henviste personer fra blandt andet jobcentre kommet igennem disse forløb i hver kommune. Forsøgene kører frem til 2019, og der tegner sig allerede nu et klart billede af, at kultur på recept har en positiv betydning for den mentale trivsel.

Det gælder i form af øget livskvalitet, reduktion i angst, forbedret social interaktion, lavere depressionsniveau og mindre stress. Derudover ses en række direkte fysiske forbedringer såsom mindre træthed og færre smerter.

På mange måder kan kultur altså være en stor del af løsningen på de udfordringer, vi oplever i et travlt og til tider krævende samfund.

Der er ingen snuptagsløsninger, når det gælder samfundets store og voksende udfordringer. Heller ikke, når det gælder stress, angst og depression.

Jeg bilder mig derfor ikke ind, at en tur i teatret får den stressramte tilbage på arbejdsmarkedet, eller at en frisk omgang gospel eliminerer depressionen hos det menneske, der har svært ved at se lys for enden af tunnelen.

Men jeg tror på, at kulturtilbud, der er målrettede og styrede, kan gøre en forskel, når de tilbydes til borgere. Kulturen kan gøre os stærkere. Bringe os tættere. Og få os i kontakt med de sider af os selv og hinanden, der ikke kan nedfældes i et Excelark.

Også derfor skal vi turde satse langt mere på konkrete kulturtilbud i det forebyggende og behandlende arbejde med borgere, hvis trivsel er udfordret.