Overlæge: Frokostpausen er et symbol på de offentligt ansattes ønske om at blive respekteret

Overenskomstforhandlingerne handler ikke særlig meget om penge. De handler om respekt og anerkendelse – eller snarere mangel på samme.

Man kan få folk til meget, hvis de føler sig respekterede og værdsatte, og det er i bund og grund, hvad sammenbruddet i overenskomstforhandlingerne drejer sig om.

Trods alle fordomme og letkøbte vittigheder om dovenskab og ineffektivitet, så er det min opfattelse, at de fleste i den offentlige sektor har et ønske om at levere et ordentligt stykke arbejde.

Det har de, fordi de fleste finder, at de arbejder med noget grundlæggende meningsfuldt. Uanset om man beskæftiger sig med sundhed, omsorg, uddannelse og andre borgernære opgaver eller har funktioner, der på mere indirekte vis holder vores alles infrastruktur i gang, så giver det arbejdsglæde at føle sig nødvendig.

Der findes brancher, hvor man kan tjene flere penge, og at være offentligt ansat er man ikke kun ’fordi man ikke kunne finde noget bedre’. De fleste har formentlig fundet en personlig balance, hvor den lavere løn har været modsvaret af en vis sikkerhed i ansættelsen og en tilfredshed ved at udføre nødvendige samfundsopgaver, som tilmed i mange tilfælde kun udføres af det offentlige.

Den balance er truet og har været det på flere planer siden de seneste overenskomstforhandlinger. Først og sidst fordi mange offentligt ansatte ikke længere føler sig respekterede eller anerkendte, hverken som individer eller som fagpersoner.

Og følelser skal man passe på med. Det ved de fleste politikere godt, for de bruger dem selv uden blusel i andre sammenhænge, hvor de mere substantielle argumenter halter. Derfor er det ikke argumenter og tal, som skal på bordet, men anerkendelse.

Det rækker ikke at sige, at ’man anerkender de offentligt ansattes arbejde’. Det er en lige så gratis omgang, som når de samme politikere siger, at de tager det fulde ansvar for et eller andet – der er næsten altid nogle andre, der kommer til at betale. Hvad er det så, der gør, at mange offentligt ansatte ikke føler sig respekterede og anerkendte af deres arbejdsgivere? Der er mange eksempler, de fleste af dem velkendte og ret indlysende:

Arbejdsfunktioner flyttes rundt i landet uden rationel grund, ovenikøbet med formuleret accept af, at produktet i lang tid vil lide derunder. Hvad fortæller det de berørte, andet end at deres arbejde er relativt uvæsentligt, og deres privatliv og familier ligeså?

En betalt frokostpause bringes i spil, selv om der ikke skal meget fantasi til at regne ud, at denne i praksis allerede er betalt af den offentligt ansatte selv i kraft af lavere løn. At den i praksis ofte ikke holdes, da mange enten har for travlt eller står til rådighed, gør det kun mere absurd.

Der fifles med lønstatistikkerne for at retfærdiggøre løntilbageholdenhed

Der fifles med lønstatistikkerne for at retfærdiggøre løntilbageholdenhed. Der er desværre ikke noget nyt i kreativ håndtering af tal, og retfærdigvis må det siges, at ministeren måske ikke selv kan gennemskue dem, men det får næppe nogen offentligt ansat til at føle sig tryggere.

Mange politikere italesætter konstant den offentlige sektor, som om den kun er en udgift – uden nogen værdiskabende effekt for samfundet. Tilmed en udgift der altid kan reduceres uden betydning for produktiviteten.

Samtidig ser vi umiddelbart ulogiske bonusordninger til administrative ledere, hvis fortjenester synes svære at få øje på for de løntilbageholdende medarbejdere, og hvor den afledte demotivering nok kun i begrænset grad opvejes af den opnåede glæde på direktionsgangene.

For ikke at tale om overfloden af regnearksledelse, kontrolforanstaltninger og knopskydende bureaukrati, der for mange medfører mindre tid til det, der opfattes som den meningsfulde kerneydelse.

En overflod af medarbejdertilfredshedsundersøgelser, som man ved aldrig fører til noget.