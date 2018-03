Kanalredaktør for Ramasjang og Ultra: Børn skal også se andet end det indhold, som Facebooks og Youtubes algoritmer leder dem frem til

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I kroniken tirsdag argumenterer Kirstine Vinderskov, radiovært på 24Syv og redaktør på Carlsen, for, at DR ikke er nok til stede, hvor børn finder deres indhold; særligt YouTube ses som løsningen på alt. Hun fremfører desuden, at DR ikke i høj nok grad samarbejder, når vi laver indhold til børn.

Vinderskov sparker åbne døre ind.

Vi følger naturligvis børns medievaner tæt. Derfor laver vi indhold med fokus på, at det skal fungere, når der streames. Det gælder for eksempel ’Motor Mille’ og ’Sprinter Galore’ på DR Ramasjang og på DR Ultra ’Klassen’ og ’Baseboys’ for at nævne noget særdeles populært blandt børnene.

DR skal være uafhængige, både når det gælder indhold og platforme

Alene ’Klassen’ har mere end 150.000 seere mellem 7 og 12 år per afsnit. Det tal taler for sig selv. Desuden bygger serien på nye måder bro til sociale medier, hvor børnene livligt diskuterer de dilemmaer, serien tager op. Og den dialog er så afsæt for nye episoder til kommende sæsoner.

Men hvorfor smækker vi ikke bare hele baduljen ud på YouTube, som Vinderskov foreslår? Opgaven er her at holde tungen lige i munden og gå på to ben:

Vi lægger en del af indholdet fra Ultra til de større børn ud på YouTube – faktisk har Ultras kanal dér over 140 millioner afspilninger. Men vi vil aldrig gøre os selv eller børnene afhængige af YouTube eller andre kommercielle udenlandske medier ved kun at lægge indhold ud der, uden at have muligheden for at kunne vælge det fra igen.

Derfor er kernen stadig at opbygge og videreudvikle vores egne stærke børneuniverser, hvor børn også kan finde det indhold, som algoritmer ikke ville lede dem frem til. Uden at det er pakket ind i reklamer og uden, at vi er underlagt Youtubes, Facebooks eller andres interesser og luner. DR skal være uafhængige, både når det gælder indhold og platforme.

Noget vi til gengæld er helt afhængige af er et frugtbart samarbejde, når vi laver indhold til børnene.

For stik mod Vinderskovs fremstilling har DR et tæt samarbejde med både eksterne produktionsselskaber og mange andre aktører. Dette gælder vores fiktions- og faktaserier samt størstedelen af vores spil til Ramasjang, der er udviklet af det danske spilmiljø udenfor DR.

Det sikrer, at vi får de bedste talenter bag tasterne samt kvalitet og kreativitet ud til børnene.

Og alene inden for det seneste år har vi haft samarbejde med alt fra Børns Vilkår til Rådet for Sikker Trafik for at sikre kvaliteten og udbredelsen af vores indhold. Og nu nævnte jeg før ’Klassen’ – den fiktionsserie har dannet baggrund for en fakta-serie om digital mobning og en kampagne mod selvsamme.

Den tidligere B&U-chef Mogens Vemmer beskrev i sine erindringer tilbage i 2006 med et glimt i øjet børn som verdens værste målgruppe, fordi de allerede dengang var utålmodige og troløse.

Det bliver de helt sikkert ved med at være. Og lige så sikkert er det, at vi bliver ved med at udvikle tilbud til dem med det for øje.