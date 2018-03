Victor Boysen: DR kan takke sin egen arrogance for kæmpe besparelser

Det er også blevet svært at finde rundt i alle de platforme, der flyder rundt på DR’s sendeflade. Otte radiostationer og seks tv-kanaler er i overkanten. Så var det måske bedre at skære koncepterne til og skrue tilsvarende op for kvaliteten. Selv om det selvfølgelig er vigtigt, at der fortsat er public service-tilbud for enhver smag.

Måske allervigtigst har den øverste DR-ledelse i årtier udvist en ekstrem arrogance, der har gjort det stort set umuligt at fatte sympati med landets public service-bastion. En dyr mangfoldighedskonsulent, hestefragt over atlanten til USA, gratis taxature for medarbejdere, der møder tidligt eller har fri sent fra job, og så er der millionlønningerne til et utal af mellemledere. De dårlige sager har ikke ladet vente på sig, og de er blevet håndteret elendigt.

Man har haft alletiders mulighed for at skabe et indlysende narrativ om sin egen eksistens: Hvis vi vil have en saglig nyhedsdækning, dramaproduktioner af verdensklasse og folkeuddannende radio, kræver det et stærkt Danmarks Radio. Det er modsvaret til falske nyheder og polarisering i befolkningen.

Den sammenslutning er næsten umulig at være imod. Selv for et Dansk Folkeparti, som jo i bund og grund burde være Folketingets største forkæmpere for en stærk dansk (!) kulturproduktion.

I stedet har DR-ledelsen afværget snart sagt enhver skandale med løftede øjenbryn og et træk på skulderen. Har det set helt sort ud, er man gået ud med et par formanende ord om, at det altså ikke går med al den »DR-bashing«. Den arrogance har ødelagt arbejdsbetingelserne for de mange dygtige medarbejdere hos DR, der sætter en ære og lidenskab i at levere nyheder og gode kulturoplevelser til danskerne.

Resultatet er, at vi i dag står med en befolkning, som ikke synes, de får nok DR for deres licenskroner. Derfor er politikerne i stand til at rundbarbere DR fra top til tå uden så meget som at blinke. Faktisk er regeringen næsten blevet hyldet af danskerne for endelig at gøre op med årtiers DR-frås. Tragisk for den danske folkeoplysning, men i sidste ende er det selvforskyldt. Man høster som bekendt, som man sår.