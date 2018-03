Journalist og fhv. medlem af radiorådet: Hævnens time er kommet i kampen mod DR

lexander Nix, topchef for det omstridte selskab Cambridge Analytica, blev tirsdag aften suspenderet med øjeblikkelig virkning efter en britisk tv-dokumentar, hvor selskabets chefer tilbyder at bruge beskidte trick, herunder at fingere bestikkelse af politikere og narre dem i seng med ukrainske prostituerede - eller i hvert fald få det til at se sådan ud.

Alexander Nix har afvist beskyldningerne, men bestyrelsen for selskabet har ikke godtaget hans forklaring og har iværksat en uvildig undersøgelse, fremgår det af en pressemeddelelse på selskabets hjemmeside.

Cambridge Analytica har de seneste dage stået i centrum for en skandale med misbrug af omkring 50 millioner Facebook-brugeres personlige data, som kan have været med til at afgøre det amerikanske valg til Donald Trumps fordel.

Men det blev en ganske anden sag, der fik bestyrelsen for selskabet til at fjerne topchefen: En dokumentar fra den britiske tv-station Channel 4, der bygger på skjulte optagelser af møder mellem Alexander Nix og tv-stationens udsendte, der gav sig ud for at være en potentiel kunde fra Sri Lanka.