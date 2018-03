Efter Fredsvagtens 6.000 dage i kulden: Vi tror stadig på, at der er alternativer til krig

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

I 6.000 dage har Fredsvagten ved Christianborg haft sin daglige demonstration for fred og fordragelighed. Anledningen var Danmarks deltagelse i krigen i Afghanistan i oktober 2001.

Vi står der for at påpege, at der er en anden vej end terroristiske bombetogter og rå militærmagt, som blot skaber mere ufred og uforsonlighed samt årelangt had og ødelæggelse på sind, krop og hverdag.

Vi står der for at få magthaverne til at tænke i dialog og forhandlingsløsninger frem for i militære løsninger.

Vi ønsker intelligente løsninger, hvor verden geares til fredsbevarelse gennem gensidig forståelse, samtaler, høringer og konsultationer. Tag parterne ud af krigszonerne, og gå i dialog med hinanden - og alle skal med ved bordet. I stedet for atombevæbnede krydsermissiler på flåden i Østersøen og andre stupide tiltag skulle Danmark tage initiativ til eksempelvis at genoptage de såkaldte sikkerhedskonferencer, som tidligere blev afholdt mellem øst og vest gennem OSCE, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa.

Den dag vores politikere begynder at handle fredeligt, vil der ikke længere være grund til at stå på pladsen

FN skal styrkes gennem rigelige budgetter, diplomati, nødhjælp og fredsbevarende løsninger. Vi skal droppe Nato’s rå magt og EU’s militaristiske drømme.

Vi skal sige nej til våbenindustriens dødens købmænd, som danske virksomheder nu bedrøveligvis glæder sig over at være en del af. Vi drømmer om, at Danmark igen bliver et land, som man ringede til, fordi man vidste, at vi var en hæderlig, retskaffen og klog nation, som klogt og troværdigt kunne mægle i verdens konflikter. Et Danmark, der vidste og viste, at der er anden vej til fred i verden end det nuværende officielle Danmarks krigs- og militærpolitik.

Når krigsgalskaben og den aktivistiske udenrigspolitik er blevet erstattet af fredsaktivisme, når open-for-business-politikken med styrkelse af dansk våbenindustri er blevet erstattet af jobskabelse i grøn vækst, og når alle soldater er hjemme igen med besked om, at der ikke bliver brug for dem mere, så afleverer vi gerne vores grej på Bymuseet.

Indtil da vil Fredsvagten i varme og kolde dage fortsat lune sig ved forbipasserende folks daglige positive tilkendegivelser. Det varmer, når folk siger: »Tak fordi I stadig står der«.