Amerikansk professor til Løkke: Genudnævn Margrethe Vestager

Her i USA er det kommet os for øre, at Danmarks statsminister, Lars Løkke Rasmussen, ikke er interesseret i at støtte Margrethe Vestagers anden periode som EU’s konkurrencekommissær.

Blå bog Jonathan Taplin Tidligere leder af Annenberg Innovation Lab ved det amerikanske University of Southern California, hvor han var professor 2003-2016. Hans bog ’Move Fast and Break Things’ udkom på dansk i januar.

Rasmussen har foreslået, at der udpeges en mindre erfaren politiker fra hans eget regeringsparti til posten.

Det ville være en tragedie for den verdensomspændende bevægelse, der arbejder for at inddæmme de store techmonopoler.

For nogle af os i USA, hvis siddende præsident, Trump, hader tanken om enhver form for regulering af erhvervslivet, har Vestager stået som et fyrtårn og en anledning til nyt håb med sin frygtløse evne til at stille verdens største selskaber for retten og udskrive milliardbøder til selskaber som Google og Facebook, der har undermineret vores demokrati og næsten ødelagt nyhedsmedierne ved at berøve dem størstedelen af deres annonceindtægter.

Da jeg for nyligt besøgte København i forbindelse med den internationale lancering af min bog ’Move Fast and Break Things’, ved jeg, at mange medlemmer af statsministerens parti har ladet sig besnære af Silicon Valley og forestiller sig, at Google kan bringe beskæftigelse og investeringsmuligheder til Danmark.

Jeg har set, hvad der er kommet ud af Google og Facebooks romance med andre regeringer, og jeg kan forsikre for, at resultatet bliver en skuffende omgang. Selv hvis Google skulle beslutte sig for at anbringe et af sine datacentre i Danmark, bliver der tale om en billig, grim bygning uden vinduer og en hel masse energislugende servere og kølesystemer. Stedet vil måske give arbejde til 20 danskere, og de kommer ikke til at beskæftige sig med sofistikeret programmering. De vil få til opgave at vedligeholde belysningen og køleanlægget og skifte serverne ud, når de bryder sammen. Der er ikke meget fremtid i de jobs.

Lad mig gøre det helt klart, at danske Margrethe Vestager er den mest betydningsfulde politiker i verden lige nu. Hun har vist viljen til på egen hånd at bevæge sig ud i et terræn, hvor de fleste politikere frygter at sætte deres ben, fordi de er ivrige efter at få del i Silicon Valleys penge.

Hun fortjener alle danskeres opbakning, ligesom hun allerede nyder opbakning fra den voksende, verdensomspændende techkritiske bevægelse.

Oversættelse: Lorens Juul Madsen