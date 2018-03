Skolelærer: Hverken elever, lærere eller forældre ønsker en ny konflikt

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

EJ Danmark, hvad sker der for dig«, skrålede fantastiske Natasja i 2007, og jeg savner hendes eminente blik for, hvornår absurditeter og uretfærdigheder sejrer over den danske fornuft, nu mere end nogensinde.

Den gule farve lurer atter lige om hjørnet. Det er kun 5 år siden, at jeg slæbte verdens tungeste og den mest skriggule vest, jeg nogensinde har båret, hjem i gemmeren.

Den opmærksomme læser har nok regnet ud, at jeg er lærer og derfor var ramt af lærerlockouten i 2013.

Her havde vesten været en fast følgesvend i den måned, lockouten varede. Den blev først flashet på Silkeborg Ringvej, hvor morgenglade bilister dyttede og gav os thumbs up, senere foran rådhuset, hvor forbipasserende smilede opmuntrende og sødt til os, men langsomt forsvandt hilsnerne for til sidst at komme tilbage i en ny udgave.

Vi tabte i 2013. Der kom et lovindgreb, og det føromtalte paradigmeskifte gjorde sit indtog. Det har kommuner og skoler nu kæmpet med i 5 år på godt og ondt, hvilket jeg selv har mærket

Jeg stod i rundkørslen ved et af Silkeborgs vartegn, hjuldamperen ’Hjejlen’, i strålende solskin, da den første finger viste sig, og denne gang var det langemanden!

Det var på ingen måde en behagelig oplevelse, men jeg må indrømme, at jeg forstod mr. langemand og hans frustration. Jeg kan levende forestille mig, hvordan bedsteforældre- og vennelogistikken, der skulle dække børnepasningen, nu hvor skolen var lukket, langsomt smuldrede i lockoutens tredje uge.

Som lærerpar oplevede min kone og jeg selv en finansiel logistisk frustration over at miste en månedsløn hver, men det her var vores kamp, og derfor havde vi også nemmere ved at være i det end den resterende del af befolkningen, der blev ramt.

For os gav det mening, da det indgreb, der var søsat, ville udløse et paradigmeskift i måden, vi skulle løse vores arbejdsopgave som lærere på, og vi, lærerne, syntes over en bred kam, at vores mulighed for at skabe gode læringsbetingelser for eleverne ville blive forringet.

Vi tabte i 2013. Der kom et lovindgreb, og det føromtalte paradigmeskifte gjorde sit indtog. Det har kommuner og skoler nu kæmpet med i 5 år på godt og ondt, hvilket jeg selv har mærket. Indrømmet, jeg var en af dem, der blev meget provokeret af tidligere undervisningsminister Christine Antorinis udtalelse for åben skærm om, at lærerne nok kunne klare at arbejde 18 timer om ugen – tak for kaffe!

Men ønsket om mere kontrol og synlighed af lærernes arbejdstid har jeg faktisk personligt fået noget positivt ud af ved at arbejde med fuld tilstedeværelse på skolen, men jeg kan også se, at det hæmmer andre i deres arbejde. Derfor ærgrer det mig voldsomt, at de enkelte skoler ikke i højere grad har fleksible arbejdstidsrammer frem for nogle djøfiserede tegnebordstænkte af slagsen – gerne med en stærk ledelse, der har redskaberne til at handle og styre, men hvis den ikke gør det på baggrund af lærerværelsets erfaringer og kompetencer, så er det jo absurd.

Jeg må indrømme, at jeg for længst var vandret bort, hvis ikke jeg følte, at min ledelse lyttede til mine erfaringer som lærer i nu 22 år, når kursen skulle sættes til nye mål og visioner for vores skole. Alt andet ville være bungyjump – et ureflekteret udspring efter nye dimensioner, hvor man altid lander samme sted uden at bringe andet med sig tilbage end kriller i maven.