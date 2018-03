EU-Kommissær: Vores demokrati har brug for beskyttelse af personoplysninger

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

De seneste afsløringer af, hvordan Cambridge Analytica gennem Facebook har fået adgang til personoplysninger om mere end 50 millioner mennesker, er foruroligende. Og endnu mere foruroligende er det, at disse oplysninger blev anvendt til at ændre menneskers holdninger for at påvirke deres vælgeradfærd og dermed i sidste ende påvirke, hvordan vores demokrati fungerer.

Vi ved endnu ikke, præcis hvad der er sket, men allerede nu står det klart, at noget er gået helt galt

Vi ved endnu ikke, præcis hvad der er sket, men allerede nu står det klart, at noget er gået helt galt. Det mest skræmmende er, at selv om kun ca. 270.000 mennesker har givet deres samtykke og downloadet den tvivlsomme app, er oplysninger om 50 millioner brugere ifølge pressen blevet indsamlet uden deres samtykke.

Ingen af disse personer ved, at netop deres oplysninger er blevet anvendt til at forme millioner af menneskers politiske mening, og heller ikke databeskyttelsesmyndighederne blev informeret om, at disse oplysninger var blevet misbrugt.

Afsløringerne er endnu en alvorlig påmindelse om, at der er et stort behov for de nye og forstærkede regler for beskyttelse af personoplysninger, som træder i kraft i maj. Reglerne vil forpligte virksomhederne til at behandle deres brugeres oplysninger på en gennemsigtig og ansvarlig måde og stå til regnskab for dette. Hvis en virksomhed indsamler oplysninger til et bestemt formål, må den ikke uden brugerens samtykke anvende dem til andre formål.

De europæiske borgere vil nu få kontrol over deres egne oplysninger, da de skal give samtykke gennem aktive tilvalg. Desuden vil databeskyttelsesmyndighederne få reelle beføjelser til at håndhæve de nye regler.

Oplysninger til borgerne forud for valg bidrager uden tvivl til et velfungerende demokrati. Der er imidlertid en hårfin grænse, som ikke må overskrides, nemlig det punkt, hvor oplysning af borgerne om valgmuligheder bliver til manipulation.

Strenge regler for beskyttelse af personoplysninger kan bidrage til at forhindre misbrug og således beskytte vores demokrati.

Hvad angår personoplysninger giver EU’s generelle forordning om databeskyttelse forbrugerne verdens bedste forbrugerbeskyttelse og forbrugerrettigheder. Vi ser igen og igen, at den digitale økonomi tester grænserne for vores beskyttelse af personoplysninger.

Derfor er vi nødt til at gøre os situationen klar og gøre op med naive forestillinger om, hvordan vores oplysninger anvendes hver eneste dag. Det er på tide, at vi alle tager kontrollen over og ejerskabet til vores oplysninger tilbage. De nye regler for beskyttelse af personoplysninger vil gøre dette muligt.