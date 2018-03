Lektorer: Handikaphjælperes brug af staveplader bidrager til falsk kommunikation

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det lyder måske umiddelbart som en dårlig vittighed. Men det er virkelighed i det danske gymnasium i dag: Undervisningsministeriet har i et nyt svar på en henvendelse i februar givet tilladelse til, at handikappede gymnasieelever kan gå til studentereksamen med anvendelse af staveplade med håndstøtte af en hjælper – en såkaldt facilitator.

Metoden kaldes faciliteret kommunikation og anvendes til multihandikappede, der mangler sprog, og som samtidig har motoriske problemer. Den multihandikappede formodes dog både at kunne stave og læse, men behøver støtte til dette. Derfor holder hjælperen – facilitatoren – denne i hånden.

Det var med andre ord en skandale, at mange institutioner gjorde brug af en metode, som der ikke var videnskabeligt belæg for

Den multihandikappede besvarer spørgsmål og opgaver ved at pege på bogstaverne på en staveplade med alfabetets bogstaver.

Da det kan være svært for ham eller hende at ramme bogstaverne, er facilitatoren til stede for at støtte. Denne hjælper mener at kunne mærke, hvilke bogstaver den multihandikappede forsøger at ramme.

Facilitatoren læser så ordene op, og på den måde staves det på stavepladen, og derved kommunikerer den multihandikappede med kammerater, lærere og til eksamen med eksaminator og censor.

Er det så ikke ubetinget positivt og et eksempel på vellykket inklusion? Multihandikappede får en stemme og kan på den måde få en ungdomsuddannelse.

Desværre er det ikke så enkelt. Metoden, der kaldes faciliteret kommunikation, er nemlig ifølge videnskabelig forskning ikke valid.

I 2014 blev der lavet en opsummering af den internationale forskning i faciliteret kommunikation. Et internationalt team bestående af eksperter fra USA, Tyskland, Australien og Norge sammenfattede den forskningsbaserede viden, vi har i dag.

Den internationale forskning på området konkluderede, at udsagn, der er fremkommet ved hjælp af en staveplade med håndstøtte snarere stammer fra facilitatoren end fra den handikappede.

Det burde ikke komme som en overraskelse for det danske undervisningsministerium. For allerede i 1991 blev der i dansk sammenhæng lavet en grundig, internationalt anerkendt undersøgelse af faciliteret kommunikation.

Konklusionen på undersøgelsen var ikke til at tage fejl af: »Ingen af de undersøgte klienter har under forsøget været i stand til at kommunikere selvstændigt ved hjælp af staveplade. Den kommunikation, der er fremkommet under forsøget, stammer ikke fra klienterne, men fra pædagogerne«.

På baggrund af undersøgelsens konklusioner udsendte Københavns Amt 28. juni 1991 en skrivelse ud til institutionerne, der advarede mod brugen af faciliteret kommunikation.

Herefter måtte det ikke bruges som grundlag for beslutninger af »vidtrækkende praktisk betydning« eller for beslutninger af »retslig betydning«. Undersøgelsens konklusioner skabte også store overskrifter i aviserne: ’Staveplader, plat og svindel’ og ’Forsker: Staveplader rent fup’ – sådan lød overskrifterne i henholdsvis Ekstra Bladet og BT i sommeren 1991.

Det var med andre ord en skandale, at mange institutioner gjorde brug af en metode, som der ikke var videnskabeligt belæg for. At undervisningsministeriet så i dag har tilladt et comeback til faciliteret kommunikation – endda i gymnasiet og til studentereksamen – gør ikke den aktuelle skandale mindre.