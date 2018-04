Medicinstuderende: Giv HPV-vaccinen til alle drenge

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Vi bør udnytte muligheden for at forebygge kræft, når den allerede eksisterer, ved at indføre HPV-vaccine for alle drenge. HPV-vaccinen er indført i det danske børnevaccinationsprogram med det formål at forebygge livmoderhalskraft. Jeg foreslår, at dette formål udvides til desuden at omfatte svælgkræft.

Debatten om HPV-vaccine for drenge har allerede varet længe, men indtil videre holder Sundhedsstyrelsen fast i ikke at ville tilbyde vaccinen til heteroseksuelle drenge. De har dog som forsøgsordning her i den første halvdel af år 2018 tilbudt vaccinen til homoseksuelle drenge mellem 15 og 20 år, med det formål at forebygge analkræft.

Tal fra perioden 2000-2014 viser, at omkring 60 procent af alle tilfælde af mundsvælgkræft i Danmark er HPV-positive. Det svarer til over 200 tilfælde om året, og meget tyder på, at tallet ikke blot vil stige de kommende år, men endda overstige antallet af livmoderhalskræfttilfælde. Endvidere forekommer næsten 75 procent af de HPV-positive svælgkræfttilfælde hos mænd.

Vi står altså her med en mulighed for at forebygge rigtig mange tilfælde af kræft i fremtiden. Spørgsmålet er, om vi i Danmark også er villige til at udnytte den?

Vi ved, at HPV kan forårsage kræft, og vi ved, at HPV ikke blot er til stede i en stadig stigende andel af mundsvælgkræfttilfælde, men at virussen også er aktiv i kræftcellerne.

På trods af dette anerkender Sundhedsstyrelsen ikke, at der er en årsagssammenhæng mellem HPV-infektion og udvikling af kræft i svælget, kun at der er en association. Derfor mener de ikke, at der er tilstrækkelig evidens for, at HPV-vaccinen kan forebygge svælgkræft.

HPV-vaccine for piger blev indført i 2009 med det formål at forebygge livmoderhalskræft. Det blev den på baggrund af studier, der sammenlignede en gruppe af kvinder, der havde fået vaccinen med en gruppe af kvinder, der ikke havde fået vaccinen.

Studierne viste, at betydelig færre kvinder i vaccinegruppen fik celleforandringer i livmoderhalsen. Celleforandringerne er et forstadie til livmoderhalskræft og er derfor et meget præcist og let anvendeligt mål for vaccinens evne til at forebygge denne type kræft.

Da der ikke er noget kendt forstadie til svælgkræft, kan lignende studier ikke lade sig gøre at udforske for HPV-vaccinens evne til at forebygge denne kræftform. Den eneste måde at undersøge vaccinens evne til at forebygge svælgkræft er derfor at sammenligne en gruppe, der får vaccinen, med en gruppe, der ikke får vaccinen, og se på gruppernes forekomst af kræftformen. Ud fra et etisk perspektiv er det uacceptabelt at lade forsøgsdeltagere i et forskningsprojekt få kræft som led i forsøget, derfor er denne form for forsøg udelukket.

Da de fleste tilfælde af mundsvælgkræft desuden opstår i 50-års alderen modsat livmoderhalskræft, der ofte rammer tidligere, vil perioden, forsøget skulle løbe over, være op mod 30 år eller mere, hvilket selvsagt skaber en række udfordringer.

Kort sagt er det største problem i debatten om HPV-vaccine til drenge efter min overbevisning, at Sundhedsstyrelsen kræver et niveau af evidens, der slet ikke kan lade sig gøre

