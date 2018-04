Biskop reagerer på kronik: Braad Thomsen går til det religiøse univers som en konfirmand, der tror, han kan hyle præsten ud af den

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Der er en slående lighed mellem den ekstreme fundamentalistiske ateist og den ekstreme fundamentalistiske religiøse. De er begge fanget ind af ekstremismens syge verdensbillede.

De kan begge suge sig fast til enhver religion – og for den sags skyld også enhver politisk ideologi – og totalt fordreje det religiøse eller politiske budskab.

Når de går til en religiøs tekst, gør de det på samme måde.

Den ene blot med den konklusion, at skriftens indhold er fuldstændig ude i hampen – ja nærmest psykotisk, og den anden med den konklusion, at skriften er en nærmest naturvidenskabelig opslagsbog, hvis sandhed den ekstreme fundamentalist og hans ligemænd har fuld indsigt i.

Begge tilgange er farlige, for de udmønter sig i et ekstremistisk syn på både tekster og mennesker.

Og repræsentanterne for begge tilgange er umulige at nå ind til, for de har jo gennemskuet den hele og fulde sandhed.

Derfor bilder jeg mig heller ikke ind, at det giver nogen mening at forsøge at gå ind i en nærmere dialog med en fundamentalistisk ateist som Christian Braad Thomsen. For han viser intet ønske om overhovedet at forstå kristendommen, eller nuancerne i forskellige tekstfortolkningsmetoder.

Tilbage står jeg med en undren over, at Politiken ikke har højere ambitioner, når det kommer til en journalistisk dækning af trosstoffet

Tværtimod viser Christian Braad Thomsen en eklatant mangel på vilje til seriøs skriftfortolkning. Han går til det religiøse univers som en konfirmand, der tror, præsten bliver hylet helt ud af den, hvis han spørger om, hvem Adam og Evas sønner så blev gift med? Når Christian Braad Thomsen i sin kronik vil kræve svar på spørgsmål som: »Hvilken alder har vi i opstandelsen?«, så er det ikke et spørgsmål om tro over for ateisme.

Det er simpelthen et spørgsmål om manglende evne/vilje til at reflektere intellektuelt.

Christian Braad Thomsen citerer Bent Noack, men er så blindet af sine fordomme, at han tydeligvis ikke har haft noget ønske om virkelig at forstå Bent Noacks videnskabelige arbejde.

Christian Braad Thomsen går ind i mange skriftpassager og anfører flittigt skriftstederne, men han går til dem uden nogen form for kontekstanalyse. Det er samme tilgang, som nogle religiøse retninger i gamle dage havde til at tage »mannakorn« – altså fiske skriftsteder op af en pose, og så tillægge dem et overordnet budskab fra Gud.

Dermed bliver det let det rene hokuspokus, hvilket Christian Braad Thomsen jo også giver et glimrende eksempel på, når han kan får lignelsen om de betroede talenter til at være et forsvar for kapitalismen.

Tilbage står jeg med en undren over, at Politiken ikke har højere ambitioner, når det kommer til en journalistisk dækning af trosstoffet.

Når det gælder religion eller kristendom, er der ingen nedre grænser for, hvad man kan slippe af sted med.

Havde det været på andre områder, som f.eks. økonomi, politik eller litteratur, man kom med en sådan tilgang, havde debattøren for længst dømt sig selv ude.