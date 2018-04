Mette Bock til Politikens kulturredaktør: Dine pseudoargumenter holder ikke

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Kulturministeren sætter rekord i pseudoprocesser, skriver kulturredaktør Mette Davidsen-Nielsen. Et historisk langt tilløb til den kommende medieaftale har angiveligt intet ført med sig. Og økonomi er, ifølge Davidsen-Nielsen, kommet før indhold, trods løfter om det modsatte.

Nej, Davidsen-Nielsen, deri tager du fejl. Indholdsdiskussionen har netop ført til beslutningen om reduktionen af DR og omlægning fra licens til finanslov. Jeg har brugt et år på forberedelsen af det kommende medieforlig og er kommet ud i alle hjørner af landet. Jeg har talt med borgere i alle aldre, med brancherepræsentanter, med forskere og politiske kolleger.

Kom der noget ud af det? Ja.

Det blev til min egen overraskelse tydeligt, at vores primære udfordring ikke er en indholdskrise. Aldrig har der været produceret så meget dansk indhold som i dag. Indhold, som borgerne efterspørger på tværs af alle generationer, men som mange har vanskeligt ved at finde.

Den primære krise er derimod en distributionskrise. Det er jo ikke meget værd, at indholdet er der, hvis borgerne ikke kan finde det eller anvende det, når de ønsker det.

Debatten udløste knap 5.000 forslag og tilkendegivelser fra borgerne. Det gør indtryk at møde børn, der vokser op i hjem uden aviser og fjernsyn. At møde unge, der har en klar forventning om at kunne hente indhold, når og hvor de ønsker det. At møde ældre, hvor hovedparten fortsat holder af avisen og aftenprogrammet i tv, men hvor en stigende del har samme vaner som de yngre.

Vi står med andre ord i en overgangsfase, hvor vi ikke bare skal overse den ene eller den anden generations behov, men skal favne alle borgere og dermed gå på to ben. Der er efterspørgsel på både gamle og nye medier.

DR’s rolle har allerede gennem årtier ændret sig. Fra monopoltiden, til etableringen af TV2 og senest Radio 24/7. Fra kun få medier til i dag et væld af både danske og udenlandske kanaler. Det kræver nytænkning. Det danske indhold er der. Men hvordan når det borgerne dér, hvor de er?

Det er den store opgave, som vi ikke kommer til at løse fuldt og helt i denne medieaftale. Men vi kan tage nogle væsentlige skridt. Ved at sikre en bedre balance mellem statsejede og private medier, mellem den ældre og den yngre generations medieforbrug, mellem nye og gamle medier og mellem de landsdækkende og de regionale og lokale medier. Altsammen ud fra den præmis, at krisen primært er en distributionskrise.

Desværre har Davidsen-Nielsen ingen bud på en alternativ proces eller forberedelse af medieaftalen. Endsige et bud på, hvad den burde indeholde. Og af indlysende grunde har hun heller ingen kommentarer til det, hun endnu ikke kender, nemlig regeringens samlede udspil.

Jeg inviterer alle politiske partier til drøftelserne, da et bredt forlig helt klart er at foretrække. Men jeg erkender, at det bliver vanskeligt med de meldinger, der er kommet på baggrund af aftalen om DR og afskaffelse af licensen.