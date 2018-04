Skolelærer: Som offentligt ansatte står vi med følelsen af, at vi kunne have gjort det bedre

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Det er altid en fornøjelse at læse Noa Reddington. Han er velformuleret, skarp – og så er der så meget, han ikke forstår. Således også i sin klumme 1. april, hvor han dels får postuleret, at lærere tjener en halv million i snit.

Gid, det var så vel. Endnu lystigere går det for sig, når han spørger: »Hvilke muskler er det, der skal masseres for at de offentligt ansatte føler sig værdsat?«. Han remser skåltaler op og forveksler det med anerkendelse og fortsætter: »Uanset hvor godt det går, så vil der altid være en tilskyndelse til at sige, at det ikke er nok«.

Nej, det er der ikke! For det er anerkendelse af den virkelighed, jeg står i hver dag, jeg mangler.

Jeg mangler, at mine arbejdsgivere – politikerne – tager de ansattes kritik alvorligt.

Søde Noa, flere opgaver, stigende medicinpriser, ny teknologi, flere mellemledere og meget mere suger altsammen penge ud af puljen til offentlige opgaver. Når politikerne så lover verdens bedste sygehusvæsen, ældrepleje, folkeskole og skattelettelser . Så bliver den varme hånd sgu lidt frustreret.

Der er en øvre grænse for, hvad vi offentligt ansatte kan yde; derfor skal der prioriteres.

Der er noget, der IKKE kan laves. Der er borgerforventninger, der IKKE kan honoreres. Og det er politikerne, der skal prioritere.

Det er det, de er valgt til, men de sender aben videre til os, der skal løbe to procent hurtigere hvert år. Dét er i den grad manglende anerkendelse af, hvad problemet er.

Det er mig og mine kolleger på gulvet, der står med vrede pårørende, forældre eller patienter, som ikke får, hvad de synes, de er blevet lovet.

Det er os, der godt ved, at det kunne vi have gjort bedre, men vi har ikke tid, og til næste år har vi endnu mindre tid. Anerkend, at arbejdet med mennesker kræver respekt, varsomhed, professionalisme – og tid.

En fødsel tager den tid, den tager, og matematik er nøjagtig lige så svært at fatte for nogle, som den altid har været.

Når politikerne holder op med at love guld og varme hænder til alle, uden at fortælle, at den slags koster penge, så vil i hvert fald jeg føle det som en anerkendelse af, at jeg knokler mig selv sønder og sammen hver dag – også selv om opgaven er så stor, at jeg ikke kan nå det hele.