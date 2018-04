Lektor: Pind graver grøfter med sit angreb på borgerforslag

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) har påsken over ytret sig i ret utvetydige vendinger på Facebook og Twitter. Sagen drejer sig om borgerforslaget, der i løbet af få dage samlede 50.000 underskrifter og dermed skal behandles af Folketinget.

Det handler om normalisering af ministres pensionsforhold for nu at låne et snigord, som var til stor hjælp for regeringen Thorning-Schmidt under OK13.

Pind er vedholdende polemisk i sin retorik og anklager borgerne for ikke at have sat sig ind i sagen

Det vil være en underdrivelse at påstå, at Søren Pind er kritisk over for borgerforslaget. I øjeblikke virker det næsten, som om det har bragt ham i en tilstand af lettere affekt.

Her kan man undskylde ham med den til tider umådeligt lave standard for politiske ytringer, der kan læses på Facebook, og som han, det må man lade ham, tager sig tid til at svare på.

Jeg undrer mig dog over, at en politiker, som jeg faktisk respekterer, selv om vi ikke kan dyrke ideologisk synkronsvømning, vil synke ned på et niveau, der ikke gør andet end at grave grøfter.

Pind er vedholdende polemisk i sin retorik og anklager borgerne for ikke at have sat sig ind i sagen. Særligt slår han på forslaget om at afskaffe pension til ministerbørn under 21 år, med den begrundelse at ikke særlig mange vil få gavn af det, så folket burde jo kunne se, at det er et tåbeligt forslag.

Men sådan går det altså, når man ikke sætter sig ind i tingene. Lad nu de folkevalgte om at føre landet, vel at mærke ikke bundet af andet end egne overbevisninger. Sådan står der nemlig i Grundloven. Derfor ser Pind ingen grund til at lytte til pjat fra folkeviddet, når det ikke gider orientere sig bedre. Jeg har her tilladt mig at parafrasere kortfattet fra Søren Pinds mange kommentarer.

Jeg er én af dem, der har skrevet under på forslaget, vel vidende at det ikke vil være ret mange ministerbørn, det kan dreje sig om. Aldringsregnestykket kræver en kvindelig minister, der har født usædvanlig sent eller en mandlig (eller kvindelig) minister med en noget yngre kone.

Men når det er en overflødig regel, hvorfor så beholde den? Den har en dårlig signalværdi i forhold tilliden til politikerne. En tillid, der desværre ikke er særlig stor og gerne skulle forbedres; for demokratiets skyld.

Man kan kalde borgernes temaer om politikeres løn og pension misundelse (som Pind vist gør i et opslag; uden at nævne sagens kerne direkte).

Man kan også kalde disse temaer et ønske om retfærdighed og om at blive hørt. Jeg vælger at tro på, at det er det sidste, det handler om. Her eksplicit som et ønske om oplevelse af større lighed i pensionsøkonomiske rettigheder.

Eller måske handler det om, at borgerne synes, det er svært at komme igennem til politikerne, at de udgør en lukket og urørlig kreds; fremmedhed skaber mistænksomhed. Så dette forslag er bare én måde at banke på til det lukkede rum (en sociologisk observation, der står for min egen regning).

Selvfølgelig skal vores ministre og folketingsmedlemmer have en ordentlig løn og ordentlige vilkår i øvrigt. Jeg synes eksempelvis, at der er noget mærkeligt i, at en kommunaldirektør tjener mere end en minister og i nogle kommuner endda mere end statsministeren.