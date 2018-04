Professor: Det er ingen naturlov, at friheden og demokratiet i Danmark vokser og breder sig

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Man kan læse demokratiets historie i Danmark som en løbende udvikling mod øget frihed.

Udgangspunktet er grundloven med dens sikring af basale rettigheder og indførelse af demokrati – dog mest for mænd. Senere fik kvinderne valgret, og bladrer man videre i historiebøgerne, kan man hæfte sig ved en ambitiøs uddannelsespolitik, som gav folk flere muligheder, og etableringen af velfærdsstaten, hvis sikkerhedsnet giver tryghed og dermed frihed for flere.

Væk er ambitionerne om øget frihed, flere rettigheder og mere demokrati for alle

I halvfjerdserne var fri abort et stort skridt i kampen for kvinders ret til at bestemme over egen krop. Og for ikke så mange år siden fik homoseksuelle lov til at indgå ægteskab.

Men selv om man kan fortælle historien på denne måde, er det vigtigt at huske, at ingenting kommer af sig selv. Ingen sejre er vundet uden kamp, og det er ingen naturlov, at frihed og demokrati altid vil vokse og brede sig.

Tværtimod kan man nemt blive bekymret, når man ser på nutidens politik. Væk er ambitionerne om øget frihed, flere rettigheder og mere demokrati for alle. Forbud og indskrænkninger vinder indpas, frisindet reduceres, og fra politisk side begynder man at bekæmpe de grundlæggende værdier, Danmark er bygget på.

Sagen er ikke, at frihed og rettigheder indskrænkes generelt og for os alle, men at de er blevet til noget, der tildeles i forskellige portioner alt efter, hvem man er. Er du minister, kan du skalte og valte med menneskeskæbner og omgå loven, hvis blot du fører flertallets politik.

Er du bilist, vil vi arbejde stenhårdt for, at du kan nyde friheden i en stor bil.

Er du professor, skal du have lov til at sige, hvad du vil. For langt de fleste af os gælder, at rammerne er vide. Vi kan gøre næsten, som vi vil.

Men det kan ikke alle. Nogle må tåle at få deres frihed udmålt i en mindre portion.

Lyt til den retorik om især ikke-vestlige indvandrere, der udgår fra Christiansborg. Det er udlændingepolitikkens jantelov, der gjalder gennem landet. Du skal ikke tro, at du er noget. Du skal ikke tro, at du er lige så meget som os. Du skal ikke tro, at nogen bryder sig om dig. Du skal ikke tro, at du kan lære os noget.

Det er ikke helt de ord, der bruges, men meningen er den samme. Ikke-vestlig indvandring er Danmarks største udfordring, siger Mette Frederiksen. Inger Støjberg udpeger rutinemæssigt islam som fjenden, og Lars Løkke Rasmussen taler om huller i danmarkskortet. Og ved du hvad, kære ikke-dansker, det er dig, der har slået hullerne. Så duk dig. Hævd dig ikke. Fald i med tapetet. Det er ufrihedens budskab, der kommer fra toppen af dansk politik.

Selvfølgelig er man klar til at følge op med handling, og når først problemerne er blæst ud af proportioner, må løsningerne også være det.

Hvordan kan det ellers være, at vi bliver ved med at høre historier om børn, der skal udvises? Hvordan kan det være, at danske statsborgere må flytte fra landet, fordi deres ægtefælle er udlænding? Hvorfor kan disse mennesker ikke få lov til at nyde den basale frihed, det er at stifte den familie, man har lyst til?

Og hvorfor skal nogle mennesker nægtes retten til at bo, hvor de vil? For det er jo det, regeringen foreslår. Modtagere af integrationsydelse skal ikke have lov til at flytte til ghettoområder – en betegnelse, der i øvrigt er opfundet af politikere, og som er designet til at legitimere hårdtslående indgreb.

I samme boldgade er det blevet foreslået, at børn skal kunne tvinges i daginstitution, hvis de bor i ghettoer, ligesom ideen om stopprøver i 0. klasse bliver ved med at poppe op. Børn skal kunne sproget, før de kan fortsætte i skolen – ambitionen om, at folkeskolen er for alle, er væk.