Medieordfører for S: Politiken smider sin integritet over bord i migrant-debatten

I Socialdemokratiet er en oprigtig tvivl begyndt at nage: Hvad er det, der driver indholdet i Politiken? Er det de klassiske publicistiske principper om, at en oplyst offentlighed er forudsætningen for den demokratiske samtale? Hvor alle sider i en sag høres og behandles fair?

Eller er det en sammenblanding af politisk agenda og et kommercielt ønske om mere omsætning gennem klik og delinger?

Der tegner sig desværre stadigt oftere et billede af det sidste. Som den klumme, vi onsdag kunne læse fra journalist Kjeld Hybel. En klumme på et niveau, der ikke lader selv de mest hadske kommentarspor på de sociale medier noget at høre.

I Socialdemokratiet er vi vant til grove og hadske angreb fra Politiken, ikke mindst Kjeld Hybel, der sidst kaldte Mette Frederiksen for en »kannibal« (20.2.). Det er åbenbart et niveau, som Politiken finder acceptabelt.

Det, der for alvor bekymrer os, er, at Politiken lader Kjeld Hybel sprænge alle grænser mellem journalistik og opinion. En grænse, som danske medier ellers traditionelt har betragtet og vogtet over. Helt naturligt, fordi det jo handler om kernen i fair og upartisk journalistik.

Kjeld Hybel skriver nemlig også nyhedsartikler og reportager. Men når Hybel indlysende nærer så stort et had til Socialdemokratiet og vores forslag om et nyt asylsystem, hvordan skal man så som læser kunne stole på for eksempel Hybels reportager om det europæiske asylsystem? Hvordan skal man kunne stole på, at der ikke vendes et blindt øje til oplysninger, der modsiger Hybels verdenssyn? Eller om oplysningerne i artiklen overhovedet er korrekte?

Tvivlen nager, og Politiken risikerer dermed sin journalistiske integritet.

For vi må jo spørge os selv: Er det kun Kjeld Hybel? Eller må vi forvente, at hver gang Politiken kontakter os for et interview, så er det drevet af Politikens egen politiske dagsorden. Det siger jeg ikke, fordi man ikke må være uenig med vores udlændingeudspil. Det er selvfølgelig helt fair. Men Hybels opskrift er at dæmonisere os og at opdigte motiver, alene fordi han er uenig i vores politik. Og det synes vi egentlig ikke er fair.

Vi har som det første parti lagt et sammenhængende bud på en ny dansk udlændingepolitik frem. Vi siger, at lige så stor en sandhed det er, at vi ikke kan hjælpe alle i Europa og Danmark, lige så stor en sandhed er det, at mennesker på flugt skal hjælpes. Folk flygter ikke for sjov. Derfor skal vilkårene i de fattigste dele af verden helt grundlæggende forbedres, hvis ikke folk fuldt forståeligt skal søge en bedre tilværelse andre steder.

Når vi i Socialdemokratiet foreslår et nyt asylsystem, så det sker ud fra flere vigtige erkendelser.

For det første, så vil den strøm af migranter, som i disse år forsøger at komme til Europa, ikke aftage. De underliggende problemer med en skæv udvikling, eksplosiv befolkningstilvækst og meget ung befolkning bliver ikke løst ved at bruge asylsystemet til illegalt ophold i Europa. I stedet mener vi, at Europa gennem en Marshallhjælp til Afrika skal forbedre situationen markant.

For det andet koster det nuværende system menneskeliv. Alene inden for de sidste 3 år har det kostet mere end 10.000 mennesker livet på Middelhavet at tage den farlige rejse for at nå frem til Europa. Mange flere har rejst under umenneskelige vilkår.