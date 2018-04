Ekspert i folkesundhed: »Tobaksindustrien i Danmark sparer store beløb til markedsføring, så længe Liselott Blixt er sundhedsordfører for DF«

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

»Jeg er ikke interesseret i at få folk til at stoppe med at ryge«.

En klar udmelding fra Liselott Blixt, formand for Folketingets Sundhedsudvalg og sundhedsordfører for DF. Det kunne man læse i Jyllands-Posten 11. marts.

Det er veldokumenteret, at højere priser giver færre rygere. Det er lige så veldokumenteret, at de fleste rygere gerne vil stoppe. Og selv blandt de mest ressourcesvage grupper, som Liselott Blixt mener at repræsentere, vil to ud af tre gerne stoppe.

Men Liselott Blixt vil ikke gøre cigaretter dyrere. For eksempel sagde hun i november til JydskeVestkysten, at vi ved at hæve prisen rammer de ældre og socialt udsatte på pengepungen, og det er ikke det værd at få færre unge rygere.

Liselott Blixt vil altså ikke hjælpe sine egne vælgere, som, hvis de lykkes med rygestop, vil få en bedre livskvalitet, klare operationer bedre og få en bedre lungefunktion. Og Liselott Blixt er ligeglad med, om hendes egne vælgeres børn og børnebørn ryger og risikerer at få lungekræft, fordi hun ikke ønsker at hjælpe dem.

Men har de svageste i samfundet ikke nok at slås med? Hvorfor skal de have helbredsmæssige problemer oveni? Højere priser på cigaretter vil gavne de svageste i samfundet.

Vi kan se, at i de lande, hvor man har hævet prisen, er det dem, der tjener mindst og har det dårligst socialt, der stadig ryger. Så har de bare færre penge at leve for. »Man rammer de fattigste, og dem vil vi ikke ramme«, lød det fra Liselott Blixt i JP 11. marts.

Men fakta viser, at det også er sådan, det forholder sig i Danmark, hvor cigaretter er billige: Blandt danske mænd kun med grundskole ryger 34 procent dagligt, og blandt mænd med en lang videregående uddannelse ryger 8 procent dagligt. De tilsvarende tal for kvinder er 30 procent og 6 procent.

For hvert dødsfald ved motorcykeluheld er der 500 dødsfald på grund af rygning

En artikel fra The Lancet (engelsksproget videnskabeligt tidsskrift red.) fra april måned belyser netop spørgsmålet om, hvorvidt højere afgifter vil straffe de fattigste. En af forfatterne siger: Evidensen tyder på, at der er en overdreven bekymring for, at højere skatter på tobak, alkohol og læskedrikke vil skade de fattige.

I en artikel i JP 15. marts om begrænsning af rygning sagde Liselott Blixt: »Skal vi så også til at bestemme, hvad folk må spise, eller om de må køre på motorcykel?«. Det er bekymrende, at en sundhedsordfører ikke er klar over forskellen på risikoen i at ryge og at køre på motorcykel.

For hvert dødsfald ved motorcykeluheld er der 500 dødsfald på grund af rygning. På trods af at cigaretter er årsag til flere dødsfald i Danmark end noget andet produkt, er det lykkedes tobaksfirmaet Philip Morris Danmark at få foretræde for Folketingets Sundhedsudvalg, som ledes af Liselott Blixt. Tobaksfirmaet vil gerne hjælpe med at begrænse rygningen i Danmark!

Kommunikationschefen for firmaet har udtalt sig til flere medier: »Vi bør ligesom andre lande arbejde på en tobakspolitik, der gør det mere vanskeligt for unge at købe cigaretter, gør det nemt for rygere, der ønsker at stoppe, rent faktisk at stoppe, og endelig bør vi gøre det nemmere for folk, der ryger og ikke ønsker at stoppe, at skifte til røgfrie alternativer – for dem selv og deres omgivelsers skyld«.

Hvis disse udtalelser tages for pålydende, er tobaksfirmaet mere villigt til at reducere antallet af rygere i Danmark end formanden for Folketingets Sundhedsudvalg.