Håndter nyhedsformidling til børn: »Min kollegas 5-årige spurgte for nylig, om han og familien er i sikkerhed i familiens 2. sals-lejlighed, når vandet stiger«

Børn bekymrer sig om hverdagen. Mediernes dækning af for eksempel flygtningekrisen, klimaforandringer og krigen i Syrien ophobes, hvis de står ukommenterede hen. Nyhederne ender let som uoverstigelige dommedagsprofetier, der påvirker børnenes liv og tankegang.

Min kollegas 5-årige spurgte for nylig, om han og familien er i sikkerhed i familiens 2. sals-lejlighed, når vandet stiger, og om han må invitere sin veninde Emma op, så hun ikke drukner i sit hus. En undersøgelse, som Unicef har foretaget i England, viser, at han ikke er alene, og at bekymringerne kun tager til, når børnene vokser op. To tredjedele af de adspurgte 11-16-årige var bekymrede for, hvordan klimaforandringer vil forandre verden.

Bekymring kan være fint, hvis den fører til handling og ikke handlingslammelse. Men det kræver, at de nyheder, der skaber overskrifter i medierne, formidles til børn i forskellige aldersgrupper i et sprog, som de kan forstå, så de efterlades oplyste frem for skræmte. Uanset hvilke rammer partierne bag det kommende medieforlig sætter for fremtidens medier, er det en bunden opgave.

Faktisk har politikerne pligt til at skabe den slags medier. Af FN’ s Børnekonvention fremgår det, at børn har ret til beskyttelse (artikel 3), at de har ret til at blive inddraget (artikel 13), og at staten skal sikre, at barnet har adgang til informationer (artikel 17). Det efterlader en stor udfordring for os voksne – avisernes spisesedler befinder sig i bogstaveligste forstand i børnehøjde:

Lur mig, om ikke kommercielle kanaler vil mene, at det bedre kan betale sig økonomisk at henvende sig til nogle grupper frem for andre

Overskrifter om parterede kvindelig og atomtrusler fra Nordkorea er svære at undgå, når man færdes i en by. Og hvis ikke overskrifterne finder vej der, så møder børnene dem på nettet.

Det er en kæmpe opgave at oversætte og forklare en kompleks verden til børn. Forældre kan ikke klare den alene. Vi har brug for at vide, at vi kan henvise vores børn til steder, der hjælper os med at løse den, og ikke efterlader dem med rygter, fake news, fejl og sensationshunger.

DR Ultra har gjort netop det i nogle år hver dag klokken 18. Forældre, der ser Ultra Nyt sammen med deres børn, er godt rustet til at tage den vigtige efterfølgende snak.

Den type programmer skal vi have flere af. Programmer, der forklarer, hvorfor der er krig i Syrien på syvende år; hvad er der sket i den ubåd, som alle snakker om lige nu; hvorfor lærerne vil strejke, så skolerne lukker, og børnene skal gå hjem. For vi må ikke tro, at børnene ikke allerede ved, at det foregår. Det ved de, og vi skal hjælpe dem med at forstå. Et børnevenligt medieforlig er afgørende for at det lykkes.

Det siger sig selv, at børn ikke bare er børn, men at der er vid forskel på, hvordan man formidler komplekse problemstillinger alt efter, om målgruppen er 6-årige eller 13-årige. Men heller ikke inden for aldersgrupperne er børn ens. Der findes mange forskellige kulturer i dagens Danmark og helt op imod 37 forskellige familieformer – kernefamilier, regnbuefamilier, skilsmissefamilier

Ligesom voksne har børn behov for at kunne genkende sig selv og deres eget liv i det, de ser. Og de har brug for at blive klogere på mennesker, der lever på en anden måde, end de selv gør.