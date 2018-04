73 år senere: Dengang Povl spillede skak med nazisterne i Københavns gader

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Den korte trappe op til stuelejligheden på Ny Adelgade nr. 9 midt i København var smal. Og øverst gjorde en blind vinkel, at Povl Falk-Jensen ikke så de to mænd fra tyskernes danske hjælpepoliti, som ventede på ham.

Kun klikket, da den ene af Hipo-folkene afsikrede sin maskinpistol, reddede hans liv.

»De fleste ville aldrig have lagt mærke til lyden – i hvert fald ikke før det var for sent. Men mit flere måneder lange liv som jaget vildt gjorde, at jeg instinktivt reagerede ved at dukke hovedet«, fortæller Povl Falk-Jensen 73 år senere.

Det var ikke et øjeblik for tidligt. I samme nu hans hoved var forsvundet, eksploderede opgangen i en altoverdøvende larm af skud. Efter krigens afslutning kunne Povl konstatere, at der var otte skudhuller i væggen, hvor hans hoved havde været.

På et splitsekund var han på vej ned ad trappen igen, mens han forsøgte at få sin 7,65 mm Walther-pistol op af lommen. Hanen hang dog fast i lommeforet, hvilket kostede ham et par øjeblikke. Til sidst fik han den op og afgav et par skud efter Hipo-folkene, der nu væltede efter ham.

Deres instinktive trang til at søge dækning, gav ham muligvis de ekstra sekunder, der reddede ham fra at blive skudt i ryggen.

I døråbningen til gaden rendte han ind i sine to kammerater fra modstandsbevægelsen, der var på vej ind efter ham. Kugleregnen, der nu sprøjtede med ham ud af døren, fik dem i stedet til at gøre omkring og løbe ned ad Ny Adelgade imod Kongens Nytorv.

De tre mænd havde været på vej til et møde med flere andre fra modstandsgruppen Holger Danske i en af opgangens lejligheder, da bagholdet klappede i. Det kunne kun betyde én ting: Deres gruppe var blevet optrevlet, og alt det, de møjsommeligt havde bygget op over de seneste måneder, var med et slag blevet nulstillet.

Et væld af tanker fløj derfor gennem hovedet på Povl Falk-Jensen, mens han løb gennem Indre By: Havde nogen forrådt dem? Hvem fra gruppen var stadig i live? Hvem kunne han stole på? Hvor i København kunne han søge ly?

Dette København var på mange måder en markant anderledes by end den, vi kender i dag. Slumkvartererne var endnu ikke blevet helt saneret, biler og cykler delte stadig vejene med sporvogne, og store dele af befolkningen gik hver dag på arbejde på fabrikker og maskinværksteder, der for længst er blevet udflyttet til Asien.

Alligevel sidder du med en konstant følelse af genkendelse, når du hører Povl Falk-Jensen fortælle om sit liv under besættelsen – eller læser hans erindringsbog om oplevelserne. For stederne, hvor sabotageaktionerne blev udført, hvor skudvekslinger fandt sted, og hvor danskere, der havde solgt landsmænd til tyskerne, blev likvideret med et skud i baghovedet af modstandsfolk som Povl Falk-Jensen, befinder sig stadig overalt omkring os.

Du passerer sandsynligvis disse steder hver eneste dag, hvad enten du er på vej i skole, på arbejde, eller bare slentrer en tur igennem byen.