LO og Danske handicaporganisationer: Få nu den fleksjobreform til at virke

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Nu ruller nye regler om tilkendelse af førtidspension gennem den politiske maskine. Det er tiltrængt, for borgere, som har søgt førtidspension, har været udsat for en helt urimelig behandling. Der er behov for store ændringer, hvis reformen skal virke, når det kommer til fleksjob og ressourceforløb.

For det første er næsten hvert femte fleksjobber ledig. En af grundene til den høje ledighed er den såkaldte 12-måneders regel, der blokerer for oprettelsen af fastholdelsesfleksjob.

Hvis en medarbejder af fysiske eller psykiske grunde bliver nødt til at overgå til fleksjob, kan vedkommende komme i et fastholdelsesfleksjob. Det er et fleksjob på den samme arbejdsplads, som han var på, før han blev syg. Men det kan kun ske, hvis virksomheden af egen lomme har medarbejderen ansat på skånevilkår i et år, eller hvis lønmodtageren går kraftigt ned i løn, hvilket de færreste har råd til. Her taber alle.

Det er vores erfaring, at medarbejderen ikke bliver genansat på sin arbejdsplads i et fleksjob. Det er himmelråbende, da den nuværende arbejdsgiver formentlig er den, som er allermest motiveret til at tage et socialt ansvar og ansætte borgeren i et fleksjob. Derfor skal vi af med 12-måneders reglen.

Evalueringsrapporterne af reformen peger også på et andet sted med plads til store forbedringer. For når borgere i dag sendes i ressourceforløb, sker det ofte, at borgeren reelt set intet tilbud får. Vedkommende kommer hverken i praktik, på kursus eller andet, men parkeres blot på en lav ydelse uden nogen form for afklaring.

Det er helt uhørt. Forligspartierne må sikre, at borgere i alle landets kommuner får et godt ressourceforløb. Det kræver tidlige forløb med relevant indhold, der udvikler den enkelte borgers arbejdsevne.

Væk med lange ventetider og indhold, der har lange udsigter eller forværrer borgerens situation. Desuden bør der være en tidsgrænse på maksimalt 5 år. Det må være muligt at afklare borgerens forhold inden for så lang en periode.

Som henholdsvis næstformand for danske lønmodtagere og formand for mennesker med handikap har vi set, hvor hårdt den nu 5 år gamle reform af førtidspension og fleksjob har ramt.

Vi opfordrer til, at vi nu går ambitiøst til værks, så vi får skabt en god reform, der virker.