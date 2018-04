Stop dette absurde teater, hvor eksamensfag holdes hemmelige til det sidste

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

De, der opfandt udtræksprøverne, burde udtrækkes til andet arbejde.

Udtræksprøverne til 9. klassernes afgangseksaminer er udtrukket, skolelederne har modtaget Undervisningsministeriets liste over de fag, som eleverne skal op i om få uger. Men, men, men: Hverken lærere eller elever må få at vide, hvilke fag de skal prøves i til sommer.

Eksamensperioden begynder 2.5., men først på mandag, 23.4., må skoleledelsen orientere lærerne og eleverne om, hvorvidt det er idræt, fransk, biologi eller samfundsfag, vores elever har held til at vise sig kvalificerede i (eller eventuelt slippe for at komme op i).

I mellemtiden går lederne hændervridende rundt og ryster loyalt på hovedet til de stadig mere pressede lærere, som i ønsket om at hjælpe deres elever bedst muligt forsøger sig med kreative metoder for at lokke et svar ud af skolelederen. Men lederne er beklagende, for de ser jo, at både elever og lærere sover en urolig søvn i denne absurde venten på afklaring.

Elevernes uro er mærkbar; de har så mange andre fag, som allerede er obligatoriske prøvefag, og som de giver fornøden opmærksomhed. Lærerne skiftevis raser og stresses, fordi de vakler mellem at bruge kostbar arbejdstid på at forberede et prøveoplæg, som eleverne måske ikke skal bruge – eller folde hænderne, i håbet om at de ikke udtrækkes.

Dette absurdteater kører, indtil gongongen lyder, og skoene skal kridtes til det sprint, hvor faglærerne på rekordtid skal færdiggøre deres eksamensoplæg, og eleverne med lynets hast lægger alt andet til side for at kunne gennemføre udtræksprøverne bedst muligt.

Skolereformens ønsker om fordybelse, refleksion og modne overvejelser pakkes lynhurtigt i glemmekassen, ud til højre kommer de ikkeudtrukne fag, og ind ruller umådeholdent terperi og dundrende hjerterytme.

Og denne farce kunne så nemt undgås. Det kræver jo selvfølgelig lidt rygrad fra de siddende politikere. Men det eneste, der skal til for at skabe en bedre faglig og pædagogisk balance, er at give skolelederne mulighed for at fortælle lærerne og eleverne tidligere (og gerne ved skoleårets begyndelse), hvad de skal op i. Det er en gratis øvelse.

Hvor svært kan det være?