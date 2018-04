Landedirektør i Arla Danmark: Vi ser bare verden anderledes end Ditte Giese

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

»Jeg føler mig som forbruger og journalist ikke helt sikker på, at det er en god idé, at landets største mejeri skal fortælle mig, hvorvidt mælk er godt eller skidt«.

Sådan skrev Ditte Giese i avisen 16.4. under henvisning til vores kampagne ’Mælk uden mælk’ , der ruller gennem landet i disse uger og har kickstartet en debat om sund kost.

Vi synes samtidig, at det er helt oplagt, at Arla blander sig i debatten om sundhed

Vi påstår ikke, at vi har facitlisten over, hvad der er sandt og falsk i debatten om sundt eller usundt. Pointen med kampagnen er netop, at man ikke skal stole blindt på os, men sikre sig, at valg og fravalg er baseret på viden og ikke kun på følelser. Et af vores hovedbudskaber er nemlig, at forbrugerne til enhver tid bør afkræve gode svar med udgangspunkt i fakta og evidens fra os og alle andre, der gerne vil sælge et produkt, et godt råd eller en holdning.

Der er mange sandheder derude. Ditte Giese giver sit bud på en, når hun anfægter mælkens rolle i danskernes kost og især skolemælkens berettigelse.

Vi ser bare verden anderledes. Vi mener, at mælk er en god vane. Mælk indeholder en række næringsstoffer som calcium, protein, vitamin B2, vitamin B12, kalium, fosfor og jod. Og faktisk har mælk bidraget til den menneskelige ernæring siden stenalderen.

Langt størstedelen af danskerne er også stadigvæk positivt stemt over for mælk. Og der bliver fortsat drukket rigtig meget mælk i Danmark. Både i hjemmene og i skolerne. Vi synes samtidig, at det er helt oplagt, at Arla blander sig i debatten om sundhed. Som landets største fødevarevirksomhed har vi et medansvar for at få gjort op med myter og misinformation.

Vi har også nogle helt unikke forudsætninger for at bidrage til at løfte opgaven. Hver dag er vi i kontakt med millioner af danske forbrugere gennem vores opskrifter på nettet, Facebook og vores produkter, som man finder i 9 ud af 10 køleskabe. Det forpligter.

Når det er sagt, er det jo ikke ligefrem en hemmelighed, at vi som selskab er sat i verden for at sælge mælk. Vi er ejet af mælkebønderne. Vores fornemste opgave er at sørge for, at de kan få afsat deres mælk til forbrugerne. Og det gør vi med en vis stolthed. For mælk er en god vej til vitaminer og mineraler, og mager mælk og mejeriprodukter indgår i Fødevarestyrelsens officielle kostråd.