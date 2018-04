Opråb: Vi har ikke brug for et ungdomsoprør, men for unges politiske engagement

Hvis vi vil gøre vores politiske standpunkter gældende, skal vores generation blande sig betydeligt mere i den politiske debat og understrege behovet for langsigtede løsninger. Vi unge engagerer os i stor stil med likes og tweets i mange forskellige sager, men udfordringen er, at vi fokuserer på enkeltsager. De store diskussioner om, hvordan vi indretter samfundet, udebliver.

Samtidig løser vi kun de massive udfordringer, som vi står over for, hvis vi melder os ind og fornyer de demokratiske strukturer: partier, ngo’er og foreninger. Og ja, strukturer og processer kunne være bedre, mere åbne og gennemsigtige. Men dem får vi kun, hvis vi engagerer os.

Vi kan ikke om 20 år forklare vores børn, at vi ikke vidste, at klimaforandringerne var skadelige. Vi kan ikke om 40 år undskylde os med, at vi ikke havde redskaberne til at gøre noget. I stedet kan vi forhåbentlig sige, at vi tog et standpunkt i 2010’erne og rent faktisk gjorde noget.

Dette er et opråb til vores generation. Vi har ikke brug for at høre, hvad andre generationer ønsker sig. Vi har ikke brug for et oprør. Vi skal engagere os i politik, den daglige debat og vores demokrati. Og vi skal engagere os nu, inden det er for sent.