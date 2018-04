Madfar i daginstitution: Mine pædagogkolleger løber rundt med et stadig mere anstrengt smil. Flere har grædt overfor mig

Men når jeg i morgen igen står bag ved komfuret, siger hej til børnene og for 20. gang fortæller, hvad vi skal have at spise, så vil jeg desværre igen kunne kigge ud gennem ruderne i køkkenet og se mine kolleger (i hvert fald dem, der ikke er langtidssygemeldte med stress) løbe rundt for at give så meget omsorg som muligt til så mange børn som muligt – med et stadig mere anstrengt smil.

Det er ikke det, jeg ønsker for mine kolleger.

Jeg ønsker, at de skal have et langt, berigende og trygt arbejdsliv, hvor de kan give børnene en fantastisk barndom, inden skolens barske realiteter banker på døren. Den mulighed er i færd med at blive sparet væk i effektiviseringer og nedprioriteringer.

Er det for meget at bede politikerne samt Sophie Løhde, Michael Ziegler og Anders Kühnau om, at de i det mindste kigger op fra regnearkene og ser mine kolleger i øjnene, før de kræver, at alle vi offentligt ansatte skal løbe stærkere og finde os i stadig dårligere vilkår?

Nej, nu må nok være nok. Det hele kan ikke gøres op i umiddelbare tal, for det viser ikke den reelle værdi af vores arbejde. Der skal investeres i fremtiden. Både vores og børnenes.