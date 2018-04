Statskundskabsstuderende: Hæv konfirmationsalderen til 18 år

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens holdning. Alle holdninger, som kan udtrykkes inden for straffelovens og presseetikkens rammer, er velkomne, og du kan også sende os din mening her .

Tror du på Gud? Det er et svært spørgsmål at svare på, selv om man er voksen. Men vi forventer, at børn på 13-14 år kan svare på det nu, hvor konfirmationssæsonen atter er skudt i gang.

Konfirmation i 7. klasse er et hit, men af de forkerte årsager. Det er ikke, fordi børnene pludselig er blevet vilde med Gud. Det er heller ikke, fordi de har set lyset. Og det er slet ikke, fordi de ikke kan vente med at bruge søndag efter søndag i kirken. På bageste række. Med telefonen i hånden.

Har nogen overvejet, om børn egentligt er i stand til at træffe et valg om religion? Er det et valg, der oser af mening? Eller er valget motiveret af 13-14-årige børn med dollartegn i øjnene, der higer efter at bruge familie og venners penge på at kunne følge med tidens trends?

Lad dem vente, til de er 18 år, med at stå ansigt til ansigt med Jesus. Eller Buddha. Eller Allah. Eller ingen

Eller er det ønsket om en fest, hvor alle samles om mig-mig-mig i bedste generation SoMe-stil, der fører til et lavmælt »øh, ja« i kirken?

Det vil være bedre, hvis børn kunne træffe et meningsfyldt valg om religion eller mangel på samme. Det kræver, at børn kan tage valget på et oplyst grundlag – oplyst om både kristendom og om andre livsanskuelser. For der er vel egentlig ikke tale om et valg, hvis det, der kan vælges imellem, er kristendom og kristendom? Et sted at starte er ved en reel ændring af kristendomsfaget.

I Danmark vurderer vi, at børn på 13-14 år er i stand til at træffe valg om religiøs overbevisning. Derimod er børn ikke i stand til at træffe valg om politisk overbevisning, før de er 18 år.

Det kræver også både selvindsigt og samfundsindsigt at træffe valg om politisk ståsted. Det er en for stor mundfuld for børn, men unge mennesker omkring de 18 år er i stand til det. Hvorfor?

Fordi de er mere modne, kan tænke kritisk og træffe egne valg.

Det er svært for et barn at træffe eksistentielle valg om tro. Så lad dem vente, til de er 18 år, med at stå ansigt til ansigt med Jesus. Eller Buddha. Eller Allah. Eller ingen.

Børnene kan træffe det voksne valg om tro, når de engang bliver voksne.